In Gemini arriva la pubblicità? Google ci starebbe seriamente pensando

I servizi di intelligenza artificiale sono tra i pochi sul web a non aver ancora visto l’introduzione di banner pubblicitari, ma la situazione potrebbe cambiare molto presto. Stando alle informazioni emerse direttamente dal CEO di Google, infatti, una delle strategie future per l’AI di Gemini potrebbe essere proprio quella di introdurre la pubblicità all’interno della versione gratuita dell’AI.

La pubblicità potrebbe arrivare anche in Google Gemini

Crediti: Google

Google Gemini attualmente mette a disposizione degli utenti un piano gratuito ed uno in abbonamento, permettendo l’utilizzo dell’AI senza alcun tipo di banner o interruzione pubblicitaria. La compagnia di Mountain View, tuttavia, starebbe già valutando nuove strade da seguire per la monetizzazione e avrebbe “ottime idee” per quanto riguarda l’introduzione della pubblicità in Gemini.

“Per quanto riguarda la monetizzazione, per ora ci siamo concentrati su un livello gratuito e sugli abbonamenti. Ma come avete visto con Google nel tempo, vogliamo sempre dare priorità all’esperienza utente e abbiamo ottime idee per i concetti di annunci nativi. Ma ci vedrete dare priorità all’esperienza utente” ha annunciato Sundar Pichai nel corso della conferenza con gli azionisti di Alphabet.

Per il 2025, però, gli utenti dovrebbero essere ancora salvi: Google infatti ha intenzione di concentrarsi principalmente sugli abbonamenti durante quest’anno, con le novità per la monetizzazione che potrebbero arrivare poi soltanto nel 2026.

