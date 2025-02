Google Gemini 2.0: il modello Flash disponibile per tutti, in arrivo anche Pro Experimental

Il momento tanto atteso degli appassionati di intelligenza artificiale è finalmente arrivato: Google ha annunciato ufficialmente Gemini 2.0, il modello che darà inizio all’era degli agenti autonomi con AI. Disponibile attualmente in una versione sperimentale, questa nuova intelligenza artificiale sarà la base su cui verranno costruiti i prossimi servizi di Google, con lo scopo di eseguire azioni invece di generare contenuti.

Google Gemini 2.0 è il modello più potente mai realizzato da Big G ed alimenterà gli agenti AI

Crediti: Google

Google Gemini 2.0 è disponibile dal mese di dicembre con la preview del modello 2.0-Flash per gli sviluppatori in AI Studio e Vertex AI, mentre ha finalmente raggiunto la fase di GA (General Availability, disponibilità generale) soltanto nel mese di gennaio. Gli utenti possono iniziare ad utilizzare questa nuova intelligenza artificiale tramite il sito ufficiale e le app iOS e Android, con una maggiore disponibilità per gli abbonati Gemini Advanced. Dopo i modelli sperimentali, è finalmente disponibile per tutti il modello 2.0 Flash finale, con il modello Gemini 2.0 Pro Experimental in arrivo nei prossimi giorni.

Gemini 2.0-Flash riesce a battere il modello 1.5-Pro in ogni benchmark più importante, come quelli riservati alla matematica, al ragionamento e alla scrittura del codice, raggiungendo una velocità doppia rispetto al precedente modello. Questa AI, inoltre, è multi-modale, ovvero in grado di generare immagini e testo in modo nativo, utilizzando anche il text-to-speech e la ricerca sul web.

La novità più importante, però, è rappresentata dal fatto che Gemini 2.0 fungerà da fondamenta per gli Agenti AI: Google, infatti, ha annunciato che questo nuovo modello verrà utilizzato in Project Astra, Project Mariner e Jules. Il primo di questi progetti abbiamo imparato a conoscerlo in occasione dell’evento I/O 2024, e permette di interagire con l’AI in modo seamless, offrendo all’intelligenza artificiale anche occhi ed orecchie. Gemini 2.0 Flash è, inoltre, disponibile per tutti (anche gli utenti gratis).

Project Mariner, invece, è un prototipo di ricerca iniziale realizzato con Gemini 2.0 che esplora il futuro dell’interazione uomo-agente, a partire dal browser. Si tratta infatti di un’estensione per Google Chrome che permette all’AI di riconoscere gli elementi web come testo, codice, immagini e moduli per fornire informazioni all’utente ed eseguire azioni al posto suo.

Jules, invece, è interamente dedicato agli sviluppatori: si tratta infatti di un agente sperimentale integrato direttamente nel flusso di lavoro di GitHub. Questo agente può risolvere bug e problemi nel codice, oppure sviluppare un’intera applicazione sotto la supervisione dello sviluppatore.

