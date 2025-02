Google lancia Android 16 Beta 2: tutte le novità

Lo sviluppo di Android 16 prosegue a ritmo serrato e, rispettando la tabella di marcia, in questi giorni Google ha pubblicato la seconda versione di test per il nuovo sistema operativo del robottino verde. Nell’anno in cui per la prima volta si interromperà il ciclo di rilascio annuale di nuovi major update dell’OS, con ben due nuovi aggiornamenti di versione, la puntualità è fondamentale e Google questa volta sembra essere davvero concentrata per far bene.

Miglioramenti alla fotocamera e diverse novità per la seconda Beta di Android 16

Crediti: Google, Canva

Android 16 Beta 2, con la build BP22.250124.009 e le patch di sicurezza di febbraio 2025, è disponibile da oggi per Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel Pro Fold, così come per Android Emulator: lo strumento di sviluppo per le app dell’OS mobile. Le novità sono diverse, tra cui diverse migliorie per la fotocamera e continui ritocchi all’interfaccia grafica.

Esposizione automatica ibrida: le app possono “controllare manualmente aspetti specifici dell’esposizione lasciando che l’algoritmo di esposizione automatica (AE) gestisca il resto”

Regolazioni precise della temperatura del colore e della tinta: per applicazioni di registrazione video professionali.

Azioni Intent per catture foto in movimento

Supporto per le immagini UltraHDR nel formato file HEIC: è in fase di sviluppo anche il supporto AVIF per UltraHDR

I giochi e altre app ad alta intensità di risorse possono ottenere stime delle risorse CPU e GPU disponibili con nuove API, migliorando così le prestazioni e la durata della batteria

Nuove icone con design a cerchio

Redesign del menu “Impostazioni > Archiviazione”

Nuovo menu impostazioni “Regione e sistemi di misurazione”

Nuovo menu impostazioni “Extra dim”

Nuovo widget per il cambio utente

Avvio di Google Wallet con doppia pressione del pulsante di accensione

Se siete già iscritti all’Android Beta Program, riceverete Android 16 Beta 2 come aggiornamento OTA direttamente sul vostro smartphone Pixel. In alternativa, è possibile utilizzare i file che trovate nel nostro approfondimento per effettuare una installazione manuale sia della Factory Image che dell’aggiornamento OTA.

