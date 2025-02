Google lancia Android 16 Beta 2.1: risolti numerosi problemi

Google ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento minore per la seconda versione Beta di Android 16, che guadagna una serie di bugfix per i problemi riscontrati nelle ultime settimane da utenti e sviluppatori. In attesa della Beta 3, prevista per il mese di marzo, il team di Big G ha deciso di rifinire l’esperienza utente per garantire maggiore stabilità al sistema operativo.

Nuovo aggiornamento minore per la beta di Android 16

Crediti: Google, Canva

Android 16 Beta 2.1 con la build BP22.250124.010 e le patch di sicurezza di febbraio 2025 è disponibile da oggi su Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, e Pixel 9 Pro Fold. Essendo una patch minore, questo aggiornamento mira a risolvere numerosi problemi riscontrati dagli utenti nelle ultime settimane. Di seguito il changelog completo.

Risolto un problema che a volte impediva ai dispositivi di entrare in modalità Doze.

Risolti i problemi che causavano la visualizzazione a scatti di alcune animazioni durante la configurazione degli sfondi live.

È stato risolto un problema che a volte causava il riavvio imprevisto dei dispositivi.

Risolti vari altri problemi che incidevano sulla stabilità, sulla connettività e sulle prestazioni del sistema.

Per installare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni di sistema del vostro smartphone Pixel, dopo ovviamente esservi registrati all’Android Beta Program. Nel caso in cui vogliate effettuare una installazione manuale tramite OTA o Factory Image, potrete utilizzare i file che trovate nel nostro approfondimento dedicato.

