FOSSiBOT F3600 Pro, HiBREW H14 e iScooter i9M: nuove offerte tech da Geekmall (a partire da 159€)

L’ultima settimana di febbraio comincia all’insegna del risparmio con queste offerte Geekmall: tre prodotti completamente diversi da loro, ma ognuno di essi in offerta con coupon, spedizione gratis dall’Europa ed un prezzo super conveniente. Approfittane ora e risparmia su FOSSiBOT F3600 Pro, HiBREW H14 e iScooter i9M!

FOSSiBOT F3600 Pro è la Power Station per chi cerca la massima potenza in ogni momento, anche in viaggio o in campeggio. La stazione è equipaggiata con una batteria LiFePO4 da 3.840 Wh ma è possibile espandere la capienza collegando fino a due unità aggiuntive (per un massimo di 11.520 Wh). F3600 Pro ha una potenza in uscita fino a 3.600W ed è possibile alimentare contemporaneamente fino a 13 dispositivi. Inoltre si tratta di una soluzione facile da trasportare nonostante le dimensioni: la parte inferiore presenta due ruote mentre la pratica maniglia retrattile permette di spostare la Power Station come fosse un trolley.

HiBREW H14 è una macchina per il caffè al top: si tratta di un modello professionale con una pressione da 20 bar, un sistema di macinazione a 15 livelli (per la massima precisione) ed un design compatto. Facile da utilizzare e da pulire, questa macchina del caffè porta gli aromi del bar direttamente a casa tua. È presente anche una lancia a vapore per il latte schiumato, in modo da accontentare proprio tutti.

Infine, tra le offerte troviamo anche il monopattino elettrico iScooter i9M, un veicolo economico dotato di un motore da 500W, una batteria da 47V 7.5 Ah e pneumatici da 10″. Adatto agli spostamenti in città, è in grado di offrire un’autonomia fino a 30 km con una singola carica; il display LCD permette di visualizzare in modo chiaro tutti i parametri e non manca un sistema di illuminazione a tutto tondo (anteriore, posteriore). Per non farci mancare niente, è anche possibile collegare il veicolo allo smartphone tramite l’app dedicata.

