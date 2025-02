Framework Desktop è il primo PC fisso “modulare”: piccolo, potente e facilmente riparabile

I primi laptop modulari hanno fatto rapidamente breccia nel cuore degli appassionati, per questo motivo Framework ha deciso di continuare la sua missione per rendere i dispositivi più duraturi con una serie di nuovi prodotti, tra cui anche il primo PC fisso “modulare”. Framework Desktop, infatti, sfrutta il meglio della tecnologia di AMD combinato alle idee di design della compagnia statunitense, per un prodotto davvero unico nel suo genere.

Framework Desktop: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Framework

Framework Desktop è il primo PC fisso della celebre compagnia statunitense che ha deciso di rivoluzionare l’elettronica di consumo offrendo prodotti facilmente migliorabili ma soprattutto in grado di essere riparati da chiunque. Proprio come la serie Laptop, anche Desktop è dotato di una serie di slot intercambiabili che permettono di personalizzare il pannello input/output del proprio PC, in modo da rendere gli upgrade incredibilmente veloci e semplici.

Quello che colpisce di più, però, sono sicuramente design e specifiche tecniche: lo chassis di questo PC fisso occupa appena 4.5 litri ed è dotato di un pannello frontale completamente personalizzabile con le tile che possono essere acquistate oppure elaborate con una stampante 3D. Sulla parte superiore, invece, abbiamo una pratica maniglia per il trasporto, che funge anche punto di accesso per la componentistica interna.

Per quanto riguarda le specifiche, invece, Framework ha scelto il meglio dei processori mobile di AMD: ad alimentare Desktop, infatti, troviamo i nuovi chipset Strix Halo in configurazioni perfette per lo sviluppo con intelligenza artificiale, ma che strizzano l’occhio anche al gaming grazie alla GPU mobile Radeon 8060S. Le configurazioni prevedono fino a 128 GB di RAM LPDDR5x, con la possibilità di configurare il dispositivo all’acquisto con SSD NVMe fino a 8 TB.

Crediti: Framework

Essendo un PC fisso, tuttavia, è possibile scegliere in autonomia quale dischi e periferiche equipaggiare, in modo da risparmiare sull’acquisto iniziale e solo in seguito magari effettuare un upgrade. Per quanto riguarda i prezzi, quelli di Framework Desktop potrebbero non sembrare i più accessibili, ma la grande potenza messa a disposizione giustifica quelli che potrebbero sembrare prezzi un po’ alti. Di seguito le configurazioni di base.

Max 385 – 32 GB RAM (8c/16t): 1.309€

Max+ 395 – 64 GB RAM (16c/32t): 1.889€

Max+ 395 – 128 GB RAM (16c/32t): 2.359€

La disponibilità, invece, è variabile: i Framework Desktop verranno spediti in batch a partire dal Q2, ma nel momento in cui scriviamo le spedizioni sono già slittate al Q3 2025. Non è escluso, quindi, che per ricevere il proprio PC si potrebbe dover aspettare addirittura fino all’autunno.

