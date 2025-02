Avete nostaglia del vecchio Instagram? Ecco Foto, un nuovo social unicamente per le fotografie

Al suo debutto nel lontano 2010, Instagram era un social network interamente dedicato all’arte della fotografia: storie, post, note e messaggi erano soltanto un lontano miraggio di quello che sarebbe avvenuto con l’acquisizione da parte di Meta. Se sentite la nostalgia di quei tempi più semplici ormai scomparsi, vi farà piacere sapere che lo spirito dell’Instagram del Natale passato è stato ricatturato e proposto nuovamente con Foto, un nuovo social network interamente dedicato alle fotografie e a questo appassionante mondo.

Riscopri il piacere della fotografia con Foto: un nuovo social che riprende l’originale Instagram

Crediti: Foto

Foto è un social network progettato per essere un luogo interamente dedicato alla fotografia e alla condivisione delle foto, proprio come la visione originale di Instagram quando fu lanciato in origine. Foto prova a distaccarsi dal paradigma del moderno social network, nascondendo in automatico il conteggio dei follower e dei like, in modo da concentrarsi principalmente sui contenuti e sulla condivisione delle immagini scattate con la propria macchina o con il proprio smartphone.

Il feed principale è cronologico e privo di qualsivoglia pubblicità, mentre i profili degli utenti vengono considerati dei veri e propri portfolio di cui fare sfoggio sul web. Gli sviluppatori hanno anche già pensato ad un piano Pro, consentendo agli utenti di diventare Ambassador per 5$/mese, 50$/anno oppure 500$ per una sottoscrizione a vita. Dal mese di marzo i prezzi aumenteranno, mentre sarà lanciato anche un abboanmento Pro+ da 10$/mese con più funzionalità incluse.

Foto è disponibile da qualche giorno sia su iOS tramite App Store che su Android tramite Google Play Store.

