ECOVACS svela le novità del 2025 per una pulizia della casa a 360 gradi

Con un evento tenutosi a Milano in questi giorni, ECOVACS ha presentato le novità in arrivo in questi primi mesi del 2025 per quanto riguarda la pulizia della casa a 360 gradi. Il celebre brand, infatti, offre soluzioni per ogni tipo manutenzione domestica, che sia essa relativa alla pulizia dei pavimenti, del giardino oppure di vetri e finestre.

Tosaerba, robot lavapavimenti e lavavetri: tutte le novità di ECOVACS per il 2025

Crediti: ECOVACS

Tra le principali novità presentate da ECOVACS c’è la famiglia di robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT X8 che, grazie al nuovo sistema di pulizia a rullo OZMO, è in grado di pulire continuamente il mocio durante il funzionamento. La tecnologia autolavante permette di evitare striature e contaminazioni grazie ad una serie di 16 ugelli di acqua pulita che rinfrescano il panno e lo mantengono pulito. La potenza di aspirazione da 18.000 Pa e la spazzola ZeroTangle permettono di catturare sporco e detriti in modo preciso, mentre la tecnologia TrueEdge 2.0 con AIVI 3.0 3D permette di navigare in tutta sicurezza e in modo particolarmente accurato. La nuova stazione OMNI all-in-one, inoltre, è stata potenziata per erogare in modo automatico anche il detersivo e ripulire il panno con acqua calda a 75°.

Chi ha una villa con giardino, invece, sarà sicuramente incuriosito dalla nuova serie GOAT A e GOAT O: la nuova generazione di robot intelligenti per la falciatura del prato. I modelli A (GOAT A1600 RTK e LiDAR GOAT A3000) sono ottimizzati per prati di grandi dimensioni, dato che la batteria da 32V può gestire fino a 3.000 metri quadri in appena mezza giornata. I modelli O (O1200 RTK, O800 RTK e O500 Panorama), invece, sono in grado di navigare con facilità anche negli spazi stretti, grazie alla tecnologia TruEdge e AIVI 3D.

La pulizia di vetri e finestre, invece, è riservato ai nuovi WINBOT MINI e WINBOT W2 PRO OMNI, che coniugano un design compatto a funzionalità intelligenti. Il modello MINI è dotato di un sistema di spruzzatura ad ultrasuoni, navigazione WIN-SLAM 3.0 ed un sistema di sicurezza a 9 strati, mentre il modello W2 PRO OMNI offre una navigazione WIN-SLAM 4.0 ed un sistema di sicurezza a 12 livelli.

DEEBOT X8 PRO OMNI sarà disponibile dal 10 febbraio 2025 a 1.299 euro, con la versione DEEBOT X8 OMNI disponibile a 1.199€. In occasione del lancio, dal 10 al 22 febbraio sarà possibile acquistare entrambi i modello usufruendo di uno sconto del 10%. Modelli GOAT A e GOAT O saranno disponibili dal 6 febbraio 2025, con prezzi che vanno da 899€ a 2.999€.

WINBOT MINI e WINBOT W2 PRO OMNI saranno invece disponibili dal 10 febbraio 2025, con prezzi a partire da 299€ per il WINBOT MINI e 599€ per il WINBOT W2 PRO OMNI.

