ECOVACS lancia la serie DEEBOT X8 OMNI e risparmi oltre 100€ su Amazon!

Dopo il debutto al CES 2025, la serie DEEBOT X8 OMNI arriva finalmente in Italia: i nuovi nuovi robot aspirapolvere premium di ECOVACS sono già in vendita su Amazon e non poteva mancare un’occasione limitata per risparmiare. Potenza, stile ed efficienza: queste solo le qualità più importanti della gamma top, che mira ancora una volta a rivoluzionare le pulizie smart.

ECOVACS DEEBOT X8 Omni e X8 Pro OMNI ora disponibili in Italia: i nuovi robot aspirapolvere premium subito in offerta su Amazon

Sia ECOVACS DEEBOT X8 OMNI che il fratello maggiore X8 Pro OMNI sono in offerta lancio su Amazon, ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime. DEEBOT X8 OMNI scende di prezzo grazie al Coupon dedicato: basta accedere alla pagina del robottino e spuntare la voce “Applica Coupon 120€” per ottenere uno sconto al momento del checkout. In questo modo il prezzo finale sarà di 1.079€. DEEBOT X8 Pro OMNI è in offerta lampo a 1.169€ anziché 1.299€, sempre su Amazon. In entrambi i casi si tratta di promozioni limitate che termineranno il 22 febbraio. Insomma, non resta che scegliere il robot top di gamma più adatto alle tue esigenze e cominciare a rilassarti: alla cura dei pavimenti penserà ECOVACS! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

La serie ECOVACS DEEBOT X8 OMNI vuole rivoluzionare le pulizie di casa con il nuovo sistema di lavaggio OZMO ROLLER: ciascun robottino è in grado di strofinare con la massima efficacia e rimuovere dal pavimento anche le macchie più ostinate. Ciò è possibile grazie al sistema con 16 ugelli per l’acqua pulita ed una spazzola mocio rotante in grado di offrire una velocità di ben 200 giri al minuto: insomma, ben 200 azioni di sfregamento e risciacquo ad alta velocità, in modo da pulire a fondo e senza residui. Ovviamente parliamo di una soluzione top di gamma, con una potenza di aspirazione stellare: ben 18.000 PA, per una pulizia impareggiabile. La tecnologia ZeroTangle 2.0 evita il fastidio dei grovigli di peli e capelli tramite delle setole a V con angolo di 45°.

Ovviamente un robottino di ultima generazione non può che fare affidamento su un sistema di navigazione top, sotto ogni aspetto: la tecnologia TruEdge 2.0 consente di raggiungere bordi e angoli tramite un rullo capace di estendersi in maniera dinamica; il tutto è potenziato da un algoritmo dedicato ed un nuovissimo sensore, per una cura ancora più precisa in base ai diversi tipi di bordi e angoli. Il riconoscimento dei tappeti consente di gestire la pulizia di questi ultimi in modo dinamico: il robot può limitarsi a pulire intorno al perimetro dei tappeti oppure entrare in modalità “Solo aspirazione”, in modo da non bagnare le superfici ed aspirare alla massima potenza.

La tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach è in grado di riconoscere con precisione gli oggetti e rilevare in rapidità i contorni mentre la pianificazione intelligente del percorso permette di avere una pulizia più efficiente in tutta la casa. Tramite la funzione AI Instant Re-Mop il robot è in grado di rilevare le zone del pavimento che necessitano di una pulizia più profonda. YIKO-GPT è la nuova intelligenza artificiale che consente agli utenti di impartire comandi in maniera più fluida. Le migliorie continuano anche con la nuova stazione OMNI per la ricarica, l’auto-pulizia e il refill dell’acqua pulita; qui è presente un sistema di lavaggio con acqua calda a 75°C e asciugatura con aria calda a 63°C.

