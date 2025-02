Dreame H15 Pro e AirStyle Pro arrivano in Italia: ricevi subito fino a 100€ di sconto!

A metà gennaio, Dreame ha annunciato le sue novità per la prima parte del 2025: robot aspirapolvere premium, lavapavimenti Wet & Dry e perfino un utile strumento 7 in 1 per la cura dei capelli. Ora Dreame H15 Pro e AirStyle Pro debuttano in Italia e ovviamente non potevano mancare delle offerte lancio: ecco tutte le novità e come fare per risparmiare sull’acquisto dei nuovi prodotti dell’ecosistema del brand.

Dreame H15 Pro e AirStyle Pro ora disponibili in Italia: caratteristiche, novità e offerte lancio

Dreame H15 Pro

Crediti: Dreame

Il nuovo aspirapolvere Wet & Dry Dreame H15 Pro fa il suo debutto in Italia portando una ventata di novità nel panorama delle pulizie intelligenti. Si tratta del primo modello della categoria equipaggiato con un braccio robotico AI: la tecnologia GapFree AI DescendReach elimina i fastidiosi 2 cm di distanza dai bordi che gli aspirapolvere tradizionali non riescono a raggiungere. L’elemento robotico rileva le spinte e si abbassa in soli 0,2 secondi, rimuovendo con facilità lo sporco (bagnato e asciutto): la lalavavimenti arriva a coprire effettivamente la distanza dai bordi su tre lati, per una pulizia efficiente e completa, senza residui.

Inoltre Dreame H15 Pro è dotato di una potenza di aspirazione di ben 21.000 PA, in modo da rimuovere efficacemente liquidi, polvere e sporco ostinato (anche sotto i mobili bassi fino a 14 cm di altezza, dato che la lavapavimenti può inclinarsi completamente). Tra le altre caratteristiche imperdibili troviamo il sistema TangleCut della spazzola, che evita la formazione di grovigli di peli e capelli, mentre il risciacquo con acqua pulita mantiene il rullo sempre lindo; la funzione ThermoTub garantisce un’auto-pulizia profonda e igienizzante (grazie al lavaggio delle spazzole con acqua calda a 100°C). La tecnologia Sealed Quet Drying completa l’operazione di auto-pulizia con un sistema di asciugatura in due opzioni: ultrarapida in 5 minuti o ad alta velocità in 30 minuti.

La nuova lavapavimenti premium di Dreame garantisce una pulizia a tutto tondo ed un’igiene profonda, ma senza rinunce: a bordo troviamo una batteria da 6 celle da 5.000 mAh, per un’autonomia fino a 60 minuti in modalità silenziosa (coprendo superfici fino a 400 m2 con una sola ricarica). Il sistema di alimentazione GlideWheel assicura una manovrabilità fluida, mentre l’app Dreamehome permette di personalizzare le impostazioni di pulizia, programmare gli interventi e ricevere notifiche in tempo reale per una gestione ancora più smart.

Dal 17 al 23 febbraio, Dreame H15 Pro è in offerta lancio nello store ufficiale e su Amazon, con uno sconto di 100€: in questo modo il prezzo finale sarà di 599€ anziché 699€ di listino.

Dreame H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21 kPa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100... 699,00€ 599,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 17/02/2025 14:50

Dreame AirStyle Pro

Crediti: Dreame

Pensato per i professionisti e per chi desidera avere una piega sempre impeccabile, Dreame AirStyle Pro è lo strumento definitivo per la cura dei capelli, con 7 accessori magnetici intercambiabili. Il dispositivo semplifica lo styling grazie ad una versatilità senza pari: gli accessori inclusi consentono di asciugare, lisciare, volumizzare, arricciare e molto altro, riunendo diversi strumenti in un unico prodotto (adatto anche per ritocchi veloci). AirStyle Pro è dotato di un motore da 110.000 giri al minuto, che genera un potente flusso d’aria ad alta velocità per un’asciugatura rapida e uno styling preciso. La tecnologia di monitoraggio della temperatura 300 volte al secondo assicura una distribuzione del calore costante (proteggendo i capelli dai danni termici). Di seguito un riepilogo delle caratteristiche principali e degli accessori inclusi.

Asciugatura rapida: un potente getto d’aria ad alta velocità asciuga i capelli rapidamente senza seccarli, per una piega impeccabile in qualsiasi occasione.

un potente getto d’aria ad alta velocità asciuga i capelli rapidamente senza seccarli, per una piega impeccabile in qualsiasi occasione. 2 coni auto-wrap: due coni per arricciare automaticamente i capelli in entrambe le direzioni, garantendo onde perfette con il minimo sforzo.

due coni per arricciare automaticamente i capelli in entrambe le direzioni, garantendo onde perfette con il minimo sforzo. Accessorio anti-crespo: rimuove l’effetto crespo con un flusso d’aria lineare, per un look liscio e curato in ogni momento.

rimuove l’effetto crespo con un flusso d’aria lineare, per un look liscio e curato in ogni momento. 2 spazzole liscianti: una spazzola morbida per capelli fini e cuoio capelluto sensibile, e una spazzola dura per capelli più spessi, riducono la secchezza post styling e donano brillantezza.

una spazzola morbida per capelli fini e cuoio capelluto sensibile, e una spazzola dura per capelli più spessi, riducono la secchezza post styling e donano brillantezza. Spazzola volumizzante rotonda: aggiunge volume istantaneo con una semplice passata, per uno styling senza grovigli e senza sforzo.

Dreame AirStyle Pro è disponibile nello store ufficiale e su Amazon, al prezzo di 349€: grazie alla promo lancio è possibile ottenere 50€ di sconto, ma solo fino al 2 marzo; in questo modo il prezzo finale scenderà a 299€.

Dreame AirStyle Pro 7 in 1, Asciugatura Rapida, 2 Cilindri Arricciacapelli, Capelli Volumizzanti, Riduzione dell'effetto crespo, Confezione in Pelle, Styling... 349,00€ 299,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 17/02/2025 14:50

