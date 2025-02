Dove comprare Huawei Mate XT: il primo tri-pieghevole può essere già tuo!

Il colosso tecnologico cinese ha lasciato ancora una volta tutti di stucco con un telefono che ci proietta direttamente nel futuro, grazie ad un design straordinario. Vuoi essere tra i primi a mettere le mani sul primo smartphone tri-pieghevole lanciato sul mercato? Allora ecco dove comprare Huawei Mate XT Ultimate Design: preparati perché definirlo ultra-premium è poco!

Huawei Mate XT Ultimate Design: dove comprare il primo top di gamma tri-pieghevole

Crediti: Huawei

Il primo smartphone tri-pieghevole al mondo è un concentrato di tecnologia, un dispositivo caratterizzato da un formato unico nel suo genere. Il dispositivo può essere utilizzato con un singolo schermo (da 6,4″) oppure in formato tablet con doppio oppure triplo display (da 7,9″ e 10,2″). Nonostante il design particolare, il telefono offre specifiche da top di gamma ed una batteria da 5.600 mAh con tanto di ricarica wireless. Il comparto fotografico XMAGE vede protagonista un sensore con apertura variabile (c’è spazio anche per un teleobiettivo a periscopio ed un ultra-grandangolare). Per saperne di più dai un’occhiata al nostro approfondimento o continua a leggere per scoprire dove comprare Huawei Mate XT Ultimate Design! Ricordiamo che il top di gamma è arrivato anche Global, ma per ora non è acquistabile da noi.

GizTop

Lo smartphone è dotato di HarmonyOS 4.2 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software che comprende l’inglese e il cinese. Il dispositivo è un modello China e non sono presenti né il Play Store né i servizi Google. Ovviamente abbiamo a che fare con uno store affidabile, che conosciamo bene e che permette di pagare con PayPal (per la massima sicurezza).

Domande frequenti su Huawei Mate XT Ultimate Design (Versione cinese)

Huawei Mate XT è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software cinese e sono presenti le lingue inglese e cinese. Huawei Mate XT ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; inoltre il software di Huawei funziona senza il Play Store e senza i vari servizi di Google. Huawei Mate XT supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone sopporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Huawei Mate XT? 4G – B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26

5G – n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79

Huawei Mate XT – Scheda tecnica (Versione cinese)

Dimensioni schermo singolo – 156,7 x 73,5 x 12,8 mm per 298 grammi schermo doppio – 156,7 x 143 x 7,45/4,75 mm per 298 grammi schermo triplo – 156,7 x 219 x 3,6/3,6/4,75 mm per 298 grammi

Certificazione IP/

Display OLED LTPO a 10 bit da 6,4″ Full HD+ (2.232 x 1.008 pixel), 7,9″ 2K+ (2.232 x 2.048 pixel), 10,2″ 3K+ (2.232 x 3.184 pixel) con campionamento del tocco a 240 Hz, PWM a 1.440 Hz, protezione Ultra-Thing Glass

a 10 bit da (2.232 x 1.008 pixel), (2.232 x 2.048 pixel), (2.232 x 3.184 pixel) con campionamento del tocco a 240 Hz, PWM a 1.440 Hz, protezione Ultra-Thing Glass Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC HiSilicon Kirin 9010 a 7 nm SMIC ( presumibilmente , non viene riportato il chipset a bordo)

a 7 nm SMIC ( , non viene riportato il chipset a bordo) CPU octa-core (2 x 2,3 GHz Taishan V121 + 6 x 2,18 GHz Taishan V121 + 4 x 1,55 GHz A510)

GPU Maleoon 910

16 GB di RAM (LPDDR5X?)

di RAM (LPDDR5X?) 256/512 GB/1 TB di storage non espandibile

di storage non espandibile Batteria da 5.600 mAh con ricarica da 66W (inversa 5W) e wireless da 50W (inversa 7,5W)

con ricarica da (inversa 5W) e da 50W (inversa 7,5W) Fotocamera XMAGE da 50 + 12 + 12 MP con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x

da con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, ultra-wide e teleobiettivo a periscopio con zoom 5,5x Selfie camera da 8 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.1 Gen 1, sensore IR, supporto UWB

HarmonyOS 4.2

