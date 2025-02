La Dash Cam più economica costa solo 25€ (e controlla davanti e dietro)

Vuoi una maggiore sicurezza alla guida, in modo da evitare qualsiasi problema? Allora è arrivato il momento di affidarti ad una Dash Cam per auto: questa soluzione in offerta su Banggood costa pochissimo ed è dotata di funzionalità che trovi anche a bordo di modelli superiori.

Questa Dash Cam è in offerta lampo su Banggood e costa soltanto 25€: imperdibile ad un prezzo così

Crediti: Banggood

La Dash Cam economica di Banggood è in offerta lampo a soli 25€: grazie alla spedizione gratis è ancora più conveniente! La mini camera per auto è dotata di un pratico schermo da 3″ e monta un obiettivo da 8 MP con un angolo di visuale da 120°: in questo modo è possibile effettuare riprese ampie (in Full HD), inquadrando alla perfezione ogni scena. Il dispositivo è dotato di rilevamento dei movimenti, tecnologia G Sensor, registrazione in loop e perfino la possibilità di monitorare l’auto quando è parcheggiata (e quindi a motore spento). C’è la connettività Wi-Fi e un’app per smartphone, con tutti i controlli per la gestione delle clip. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

