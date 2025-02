Tornare in forma non è mai stato così tech: corda elettrica e senza fili a soli 11€

Allenarsi per tornare in forma saltando la corda è una delle migliori alternative, ma chi dice che non può essere tech? Con la corda per saltare intelligente di Banggood questa attività diventa più divertente: può essere utilizzata in modalità wireless, offre varie funzionalità, ha una batteria integrata e costa poco (grazie a questa offerta lampo).

La corda per saltare tech costa solo 11€ grazie a questa offerta lampo: l’occasione arriva da Banggood

Crediti: Banggood

La corda per saltare smart, conta i salti ed è in offerta su Banggood: costa solo 11,63€ senza la necessità di riscattare alcun coupon e con spedizione ad una cifra irrisoria (circa 50 centesimi). La promozione è limitata, pertanto se vuoi metterti in forma senza spendere troppo, affrettati! Il dispositivo è molto versatile: è progettato sia per un uso amatoriale che per un utilizzo agonistico. Il conteggio elettronico dei salti ci permette di monitorare costantemente i nostri progressi e i nostri obiettivi.

È possibile utilizzare il dispositivo in due versioni: senza corda, saltando e sfruttando i sensori per monitorare i parametri durante l’utilizzo; in alternativa si può utilizzare anche con la corda (inclusa in confezione e regolabile). Insomma l’utilizzo è semplicissimo, basterà soltanto premere il tasto di avvio e iniziare la sessione di allenamento. E tra l’altro è anche un dispositivo green: integra una batteria ricaricabile tramite USB.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le