Le app Android non si aggiornano? È un bug di Google Play Store: ecco come risolvere

Nelle ultime settimane un fastidioso bug sembra affliggere saltuariamente il Google Play Store e gli aggiornamenti delle app di sistema su Android. A causa di un problema non ancora ben identificato, infatti, nonostante siano effettivamente disponibili degli aggiornamenti per alcune app installate sul proprio smartphone, queste non vengono visualizzate nella lista delle app da poter aggiornare.

Un bug del Play Store non mostra gli aggiornamenti delle app di sistema

Durante tutto il 2024 questo bug si è riproposto più volte, e anche il nuovo anno sembra non essere immune ai problemi del Google Play Store. Nonostante siano disponibili diversi aggiornamenti per altrettante app di sistema, infatti, questi non vengono visualizzati nelle app da poter aggiornare, lasciando i dispositivi privi delle ultime versioni disponibili. La risoluzione del problema è molto semplice, anche se piuttosto tediosa: per installare gli aggiornamenti, infatti, sarà necessario visitare le pagine delle app ed effettuare il download manualmente.

Le app attualmente aggiornabili che però non compaiono nella lista sono le seguenti (lista aggiornata al 3 febbraio 2025):

Per risolvere il problema, quindi, vi basterà cliccare sui link relativi alle app e proseguire con l’installazione manuale dell’aggiornamento. Purtroppo, al momento non sappiamo se Google riconoscerà questo problema come tale e se rilascerà un fix in tempi brevi.

Ultimo aggiornamento: 3 febbraio

