Il bollitore elettrico Xiaomi scende a 25€ nello store ufficiale (ma solo per poco)

Anche in cucina Xiaomi si rivela un alleato prezioso: per goderti al meglio le tue bevande calde (cosa c’è di meglio di un tè bollente in questi giorni gelidi?) scegli il bollitore elettrico Xiaomi Electric Kettle 2, grazie a quest’offerta lampo dello shop ufficiale italiano.

Xiaomi Electric Kettle 2: ecco le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto

L’occasione del momento arriva direttamente dallo store ufficiale: Xiaomi Electric Kettle 2 è in offerta lampo a 24,9€ con spedizione rapida dall’Italia (quindi il tuo nuovo bollitore arriverà con la massima celerità). Se sei indeciso conviene scegliere ora perché la promozione durerà solo per il fine settimana! Di seguito trovi una panoramica delle caratteristiche: si tratta di un bollitore elettrico dal look minimale e facile da utilizzare (con tante recensioni positive).

capacità di 1,7 litri

impugnatura verticale integrata

100% senza BPA

isolamento termico a doppio strato

4 soluzioni per la sicurezza elettrica

piastra riscaldante in alluminio (più spessa e migliorata)

spegnimento automatico dopo l’ebollizione

dopo l’ebollizione spegnimento automatico quando riscaldato a secco

beccuccio, superficie interna e coperchio interno in acciaio inossidabile

coperchio con ammortizzatore a due fasi

