Proscenic T31 è la friggitrice/forno ad aria extra large: 1.700W e smart, a meno di 120€!

Dopo un modello potente e capiente (dai un’occhiata alla nostra recensione della versione T21) il brand asiatico ha rilanciato con una soluzione extra large, perfetta per tutta la famiglia. Proscenic T31 smette di essere “solo” una friggitrice ad aria e si trasforma in un forno elettrico, con una capienza maggiorata e caratteristiche smart: risparmia con il nuovo codice sconto targato Banggood, ovviamente con l’immancabile spedizione dai magazzini EU!

Codice sconto Proscenic T31: la friggitrice ad aria diventa un forno da 15 litri, in promo con spedizione EU

Crediti: Proscenic

Con Proscenic T31, il brand prende tutte le caratteristiche che hanno reso celebre la precedente friggitrice ad aria e cambia completamente look: in questo caso, infatti, sarebbe più corretto parlare di un forno elettrico, ma le funzioni (e i pregi) sono gli stessi. L’elettrodomestico da cucina presenta un ampio sportello con un vetro d’ispezione, che permette di tenere sempre sotto controllo la cottura dei cibi. Rispetto al precedente modello abbiamo una capienza da 15 litri, adatta a qualsiasi tipo di prelibatezza. Proscenic T31 ha una potenza di 1.700W ed un sistema di circolazione dell’aria a 360° (per una cottura sempre uniforme).

Ovviamente non mancano funzionalità smart: è possibile utilizzare i controlli tramite smartphone, i comandi vocali e sfruttare l’app companion per consultare tantissime ricette online. Tutti i componenti interni sono realizzati in acciaio inossidabile con un rivestimento anti-aderente, che si traduce in una soluzione facile da pulire e che non trattiene gli odori (che potrebbero diventare poi sgradevoli).

Crediti: Proscenic

La friggitrice/forno ad aria Proscenic T31 è in offerta su Banggood: basta utilizzare il codice sconto dedicato (“BG83ad3c“), in modo far scende il prezzo a 115€. Ciliegina sulla torta, è presente la spedizione dall’Europa gratis, sempre gradita: in questo modo il tuo nuovo forno elettrico arriverà in un lampo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

