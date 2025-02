N-ONE NPC Ultra è il mini PC che sembra venuto dallo spazio: i9 e 32 GB/1 TB a meno di 500€!

I mini PC sono sempre più popolari ed ultimamente anche più potenti: quello che vi presentiamo oggi in offerta infatti, è in grado di gestire grandi carichi di lavoro senza alcun tipo di problema grazie a specifiche da top di gamma che faranno impallidire anche i più blasonati PC desktop. Si chiama N-ONE NPC Ultra ed oggi può essere vostro ad un prezzo eccezionale grazie al nuovo codice sconto di Banggood.

Il mini PC a forma esagonale che sbaraglia la concorrenza: ecco N-ONE NPC Ultra

Crediti: N-ONE

N-ONE NPC Ultra è un mini PC con un form-factor piuttosto particolare: il design infatti prevede una scocca esagonale con griglie di areazione presenti su tutto il perimetro. Questa particolare progettazione permette di avere un miglior flusso d’aria e di mantenere i componenti interni sempre a basse temperature, anche quando il carico di lavoro è davvero pesante.

Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i9-12900H (12esima generazione), affiancato da ben 32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di spazio di archiviazione su memoria SSD M.2. Per la connettività abbiamo a disposizione un doppio ingresso Ethernet RJ45 da 2.5 Gigabit, con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Il pannello I/O, invece, ci riserva la possibilità di collegare accessori ad una porta USB-C (Thunderbolt 4), quattro porte USB-A e di collegare i monitor a una porta HDMI 2.0 e DisplayPort.

N-ONE NPC Ultra, nella configurazione da 32 GB/1 TB, è disponibile oggi al prezzo di 463€ su Banggood, grazie al codice sconto BG650e99. La spedizione, totalmente gratuita, in questo caso avviene direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le