Cerchia e Cerca arriva su iPhone con Chrome e l’app Google

La compagnia di Mountain View estende la compatibilità di Cerchia e Cerca anche ai dispositivi iOS, tramite il browser Chrome e l’app ufficiale Google. A differenza di Android la feature è limitata a queste due applicazioni, ma si tratta comunque di un’aggiunta che facilita le ricerche.

Google Lens per iOS diventa più potente: Cerchia e Cerca è disponibile su iPhone tramite Chrome e l’app Google

La nuova funzionalità permette di utilizzare Google Lens per effettuare ricerche in tempo reale, direttamente tramite gesti. La casa di Mountain View non menziona mai esplicitamente la funzione Cerchia e Cerca ma è a tutti gli effetti una versione di quest’ultima per dispositivi iOS. Il funzionamento su Google Chrome (in versione mobile, per iPhone e iPad) è semplicissimo: basta cliccare sul tasto menu (i tre punti) e poi scegliere la voce “Cerca in questa schermata”. Ora non resta che utilizzare il dito per cerchiare l’elemento che ti interessa per dare il via alla ricerca. Al momento questa novità non è ancora attiva per tutti, ma arriverà nel corso dei prossimi giorni. Inoltre Google ha confermato che in futuro l’icona di Lens apparirà direttamente nella barra degli indirizzi di Chrome, per facilitare ulteriormente l’attivazione della feature.

Il funzionamento nell’app di Google per iOS è simile: come si vede nell’immagine in alto, basta toccare il menu (l’icona dei tre punti) e scegliere l’opzione “Cerca in questa schermata”. Tra le altre aggiunte, la casa statunitense ha confermato che Lens sarà potenziato ulteriormente tramite l’AI: tuttavia questa funzione è disponibile solo in lingua inglese (al momento) nell’app di Google per Android e iOS e presto anche su Chrome (per desktop e mobile).

Vuoi utilizzare Cerchia e Cerca in modo intelligente sul tuo iPhone? In questa guida ti mostriamo come attivare la funzione “Tap e Cerca”, che sfrutta il doppio tocco del retro dell’iPhone per accedere rapidamente alla funzionalità di ricerca tramite gesti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le