Cuffie Bluetooth Baseus AirGo AS01: TWS, comodità e design al top a soli 16€

Nell’era della mobilità, le cuffie wireless sono diventate delle ottime compagne di vita quotidiana, e le Baseus AirGo AS01 uniscono tecnologia, stile e comodità senza rinunciare ad un prezzo irrisorio. Banggood oggi ci propone un’offerta lampo imperdibile!

Gli auricolari bluetooth Baseus AirGo AS01 sono in super sconto su Banggood

Crediti: Baseus

Le cuffie auricolari Baseus AirGo AS01, sono caratterizzate da un particolare design open-ear, visto finora soltanto con le Huawei FreeClip. Le TWS, infatti, presentano uno stile ad “orecchino” con un design elegante ed una pratica chiusura clip. Questa, assicura una tenuta salda e confortevole, rendendole ideali per chi vuole semplicemente ascoltare della buona musica o per chi pratica attività fisica: dimentica le cuffie che cadono o si muovono, potrai concentrarti completamente sulla tua performance sportiva. Ma non solo, lo stile open-ear permette di ascoltare musica senza isolarsi: invece di trasmettere il suono sigillando il canale uditivo o tramite la conduzione ossea, si appoggiano delicatamente all’orecchio, lasciandolo libero e donando una comodità senza eguali.

Gli auricolari sono dotati di driver dinamici da 10 mm, Bluetooth 5.3 e due microfoni con ENC per ridurre al minimo i rumori in chiamata. L’autonomia per singola carica è di 5/6 ore, che sale a 25 con la custodia; ogni auricolare ha una capacità di 40 mAh mentre la custodia di ricarica ha una batteria con capacità da 400 mAh.

Le Baseus AirGo AS01 sono in promo su Banggood al prezzo di soli 16,22€ e con spedizione a meno di 1€, senza la necessità di applicare alcun coupon. Ricordiamo che è un’offerta lampo che scadrà tra pochi giorni, pertanto affrettatevi!

