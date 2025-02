AYANEO Flip è un clamoroso Flop: gli utenti restano a bocca asciutta

In un settore che da diversi mesi vive un vero e proprio boom, ha sicuramente destato scalpore la storia di AYANEO Flip: una console portatile ibrida in stile Nintendo 3DS annunciata nel lontano 2023 che non vedrà più la luce del giorno, nonostante una campagna crowdfunding di successo e tanti ordini da parte degli utenti.

AYANEO interrompe la produzione del Flip per concentrarsi su altri modelli

Crediti: AYANEO

AYANEO ha lanciato la campagna di crowdfunding su Indiegogo per il modello Flip lo scorso gennaio 2024, dopo una serie di annunci che hanno mostrato la console in ogni suo aspetto. Dopo aver raggiunto la cifra di circa 827mila euro e oltre 850 baker, saranno davvero pochissimi gli utenti a potersi godere la nuova console: AYANEO, infatti, ha annunciato lo stop alla produzione e alle vendite.

Gli utenti che hanno effettuato l’investimento nel progetto e non hanno ricevuto il prodotto potranno richiedere il rimborso dell’intera cifra, oppure scegliere dal catalogo di AYANEO un nuovo modello. I produttori, tramite la pagina Indiegogo, hanno dichiarato: “Dopo un’attenta considerazione e valutazione della roadmap del nostro prodotto e delle priorità strategiche, ci dispiace annunciare che al momento non ci sono piani immediati per procedere con la produzione di AYANEO FLIP“.

Il progetto Flip, purtroppo, sembrava essere nato già sotto una cattiva stella al momento dell’annuncio, con il design del dispositivo e le specifiche che sono cambiate più volte durante la campagna di crowdfunding.

