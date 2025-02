Questo è ASUS Zenfone 12 Ultra: eccolo nelle immagini “ufficiose”

Mancano solo pochi giorni all’evento di lancio del nuovo top di gamma di ASUS, ma le indiscrezioni continuano senza sosta. Dopo un primo sguardo ufficiale (ma solo della parte frontale), ecco che arrivano nuove immagini render: stavolta si tratta di un leak targato Roland Quandt, uno degli insider più affidabili sulla piazza. Ecco com’è fatto Zenfone 12 Ultra, l’ultimo flagship targato ASUS in arrivo il 6 febbraio.

Zenfone 12 Ultra mostrato da Roland Quandt: ecco il prossimo top di ASUS

Crediti: Roland Quandt, Winfuture

La parte frontale dello smartphone è caratterizzata da un ampio schermo flat con punch hole centrale, come visto anche nei teaser ufficiali. Inoltre c’è spazio anche per un ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie, una caratteristica ormai rara a bordo di un top di gamma. A svelare completamente il design di ASUS Zenfone 12 Ultra pensa Roland Quandt, con una serie di immagini ufficiose e tanti dettagli sulle specifiche. Il look differisce rispetto a quello di Zenfone 11 Ultra: rispetto a quest’ultimo appare più sobrio, anche se abbiamo varie colorazioni con tonalità fresche.

Crediti: Roland Quandt, Winfuture Crediti: Roland Quandt, Winfuture

Roland Quandt “conferma” che avremo a che fare con un rebrand di ROG Phone 9 Pro, ma con alcune differenze. Il top di gamma avrà dalla sua – secondo i leak – uno schermo AMOLED da 6,78″ Full HD a 144 Hz, con tecnologia LTPO. Ovviamente non può mancare lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, il chipset dei flagship di ultima generazione (insieme al Dimensity 9400 di MediaTek). La batteria è più piccola rispetto ai 5.800 mAh dei modelli ROG: resta la ricarica da 65W e quella wireless da 15W mentre la capienza scende a 5.500 mAh.

Crediti: Roland Quandt, Winfuture

Passando al comparto fotografico, non dovrebbero esserci stravolgimenti: ASUS Zenfone 12 Ultra avrebbe dalla sua un sensore Sony LYT-700 da 50 MP con Gimbal OIS, affiancato da un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo con zoom ottico 3X. Frontalmente, all’interno del foro, ci sarebbe un modulo selfie da 32 MP. Ricordiamo che l’ultima parola spetta sempre ad ASUS e che il lancio è fissato per il 6 febbraio (anche in Italia).

Scheda tecnica presunta

dimensioni 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per un peso di 227 grammi

certificazione IP68

display AMOLED da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 144 Hz con tecnologia LTPO , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a con tecnologia , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 13 + 32 MP con LYT-700 , Hybrid Gimbal OIS 4.0 a 6 assi, ultra-grandangolare e teleobiettivo con OIS, zoom ottico 3X e tecnologia HyperClarity fino a 30X

con , a 6 assi, ultra-grandangolare e con OIS, zoom ottico 3X e tecnologia HyperClarity fino a 30X selfie da 32 MP con ultra-wide

con ultra-wide Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack 3.5 mm per cuffie, audio Dirac Virtuo per cuffie

Android 15 sotto forma di Zen UI

