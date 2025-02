ASUS Zenfone 12 Ultra ufficiale: Snapdragon 8 Elite e tanta intelligenza artificiale

Dopo aver svelato quasi a sorpresa il nuovo ROG Phone 9 FE, per la compagnia taiwanese è finalmente il momento di presentare al mondo il nuovo ASUS Zenfone 12 Ultra. Come i migliori flagship della stagione 2024/2025, anche su questo smartphone troviamo il chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite, affiancato da un comparto di intelligenza artificiale davvero massiccio.

ASUS Zenfone 12 Ultra: tutto quello che c’è da sapere

Design e display

Crediti: ASUS

Rispetto alla serie ROG Phone 9, da cui questo smartphone eredita diverse specifiche tecniche, il design dei nuovi ASUS Zenfone 12 Ultra risulta semplice ed elegante, ma allo stesso tempo estremamente moderno. Il telaio in alluminio (riciclato 100%) sfoggia una finitura in vetro opaco, mentre lo schermo piatto offre cornici ultra sottili e angoli arrotondati.

Il display Samsung Flexible AMOLED da 6.78″ offre una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) ed un refresh rate fino a 144 Hz per il gaming, luminosità massima da 2500 nits, protezione Gorilla Glass Victus 2, con punch hole centrale per la fotocamera frontale, mentre la parte posteriore del dispositivo è caratterizzata da un’isola rettangolare per il blocco fotocamera, con tre sensori circolari e flash LED a pillola, e il logo ASUS Zenfone stilizzato in orizzontale.

Con una dimensione di 163.8 x 77.0 x 8.9mm ed un peso di appena 220 grammi, lo smartphone risulta particolarmente maneggevole, mentre la certificazione IP68 garantisce resistenza sia all’acqua che alla polvere.

Specifiche tecniche

Crediti: Qualcomm

ASUS Zenfone 12 Ultra è alimentato da un chipset Snapdragon 8 Elite, affiancato da una memoria RAM LPDDR5X fino a 16 GB ed una memoria di archiviazione UFS 4.0 fino a 512 GB. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo mette a disposizione uno slot Dual SIM 5G con supporto per eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e GPS. Per la batteria ritroviamo un’unità da 5.500 mAh, con supporto per la ricarica cablata HyperCharge da 65W e la ricarica wireless da 15W con lo standard Qi 1.3.

Il software utilizzato in questo caso è Android 15 con le sobrie personalizzazioni di ASUS, ma anche tantissima intelligenza artificiale: oltre al supporto per la funzione Cerchia e cerca di Google, infatti, la compagnia taiwanese ha aggiunto anche numerose funzionalità AI come Transcript 2.0 che trascrive e riepiloga le riunioni, Article Summary che riassume le pagine web per una consultazione più veloce, Document Summary che crea dei riepiloghi di documenti di test, Call Translator 2.0 che offre la traduzione in tempo reale delle telefonate.

Fotocamera

Crediti: ASUS

Zenfone 12 Ultra è dotato di un sistema a tre fotocamere di livello professionale, che viene potenziato ulteriormente dall’introduzione di diverse funzionalità AI. La fotocamera principale offre un sensore Sony Lytia 700 da 50 MP con stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi; un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 3X e OIS e un obiettivo ultragrandangolare da 13 MP con FOV a 120°. La fotocamera frontale dedicata ai selfie, invece, mette a disposizione un sensore RGBW da 32 MP.

A potenziare il comparto fotografico, però, c’è ovviamente l’intelligenza artificiale: con AI Tracking, per esempio, il soggetto della foto o del video viene sempre centrato, che sia esso un umano oppure un animale. Con AI Portrait Video 2.0, invece, è possibile creare video in qualità cinematografica, con effetti bokeh e lenti professionali. In aiuto arriva anche AI Voice Clarity, che riduce in tempo reale il rumore di sottofondo per far spiccare maggiormente la voce registrata.

ASUS Zenfone Ultra 12 – Scheda tecnica

Crediti: ASUS

dimensioni 163,8 x 77 x 8,9 mm per un peso di 220 grammi

certificazione IP68

display Samsung Flexible AMOLED da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 144 Hz con tecnologia LTPO , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a con tecnologia , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 50 + 13 + 32 MP con LYT-700 , Hybrid Gimbal OIS 4.0 a 6 assi, ultra-grandangolare e teleobiettivo con OIS, zoom ottico 3X e tecnologia HyperClarity fino a 10X

con , a 6 assi, ultra-grandangolare e con OIS, zoom ottico 3X e tecnologia HyperClarity fino a 10X selfie da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, jack 3.5 mm per cuffie

Android 15

ASUS Zenfone Ultra 12 – Prezzi e disponibilità

ASUS Zenfone 12 Ultra è disponibile da oggi (6 febbraio 2025) in Italia al prezzo di 1099€ nelle colorazioni Ebony Black, Sakura White e Sage Green e nell’unico taglio di memorie da 16/512 GB.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le