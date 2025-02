ROG Phone 9 FE ufficiale a sorpresa: è il gaming phone economico di ASUS

Come anticipato dal corposo leak di fine gennaio, ecco che ASUS ROG Phone 9 FE è finalmente ufficiale: l’azienda asiatica ha svelato a sorpresa il nuovo gaming phone economico con tutti i dettagli su specifiche tecniche, design, funzionalità e prezzo. Al momento non è ancora stato annunciato in Italia, ma di certo questa è l’occasione di conoscere quello che potrebbe essere il futuro della gamma ROG Phone.

ASUS ROG Phone 9 FE: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: ASUS

Questa è la prima volta che ASUS si cimenta in un gaming phone più economico, ma non lasciatevi ingannare: ROG Phone 9 FE non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori. L’unico compromesso tangibile, infatti, è il chipset: anziché avere a bordo l’ultimo SoC di punta di Qualcomm il dispositivo monta lo Snapdragon 8 Gen 3. C’è poi una seconda differenza: la batteria passa da 5.800 mAh di ROG Phone 9 e 9 Pro a 5.500 mAh, ma sempre con ricarica da 65W e wireless da 15W. Il design ricalca quello dei modelli superiori, con piccole differenze estetiche ma sempre con un modulo fotografico a forma di pentagono ed un look generale che strizza l’occhio al gaming (ma senza eccessi). La scocca ospita un sistema di luci LED programmabili (chiamato AniMe Vision).

Crediti: ASUS

Il gaming phone non si fa mancare nemmeno i pulsanti dorsali AirTrigger, mentre il comparto fotografico attinge a piene mani da quello di ROG Phone 9 standard. C’è un sensore IMX890 da 50 MP, un ultra-wide con FOV da 120° ed un obiettivo macro; il tutto è accompagnato da una selfie camera da 32 MP, in un punch hole centrale. Lo schermo è un pannello Samsung AMOLED E6 da 6,78″, lo stesso dei fratelli maggiori.

Il prezzo di ASUS ROG Phone 9 FE è di circa 857€ al cambio attuale, quindi molto meno rispetto alla cifra di partenza dei modelli maggiori (1.099€ per il base e 1.299€ per il Pro). Al momento il nuovo arrivato è stato annunciato solo per il mercato thailandese e non sappiamo se e quando arriverà alle nostre latitudini. Dita incrociate e nel frattempo, ecco la scheda tecnica completa.

ASUS ROG Phone 9 FE – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per 225 grammi

certificazione IP68

display Samsung AMOLED E6 da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 165 Hz (fino a 185 Hz in Game Mode), tecnologia LTPO , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 165 Hz (fino a in Game Mode), tecnologia , luminosità di picco fino a 2.500 nit, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,3 GHz – Cortex-X4 3 x 3,15 GHz – Cortex-A720 2 x 2,96 GHz – Cortex-A720 2 x 2,27 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 750

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 65W e wireless 15W

con ricarica da e 15W fotocamera da 50 + 13 + 5 MP (f/1.9) con IMX890 , OIS, ultra-grandangolare 120° e obiettivo macro

(f/1.9) con , OIS, ultra-grandangolare 120° e obiettivo macro selfie da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, pulsanti dorsali AirTrigger , mini-jack 3.5 mm per cuffie

, mini-jack 3.5 mm per cuffie Android 15 sotto forma di ROG UI

