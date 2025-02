Gli iPhone pensano che Trump sia razzista? Per Apple si tratta solo di un bug

Alcuni utenti hanno fatto uno scoperta piuttosto particolare in questi giorni, con diversi video diventati virali in pochissime ore su TikTok. Utilizzando il riconoscimento vocale di iPhone in inglese, a quanto pare, il sistema sembra interpretare determinate parole associandole automaticamente ad una persona, per poi correggersi in pochi istanti. Ovviamente non stiamo parlando di persone qualsiasi, ma del Presidente degli Stati Uniti d’America e la parola non è di certo delle più lusinghiere.

La parola “razzista” diventa “Trump” con il riconoscimento vocale di iPhone, ma Apple si difende

Crediti: user9586420191789 @TikTok

Nei filmati comparsi su TikTok e su tutto il web, gli utenti dimostrano come pronunciando la parola “racist” (razzista), il riconoscimento vocale di iPhone la traduca automaticamente in “Trump“, per poi tornare in pochissimi secondi alla versione corretta. Nessun complotto però: secondo Apple si tratterebbe di un bug del sistema operativo iOS che non riconoscerebbe correttamente le parole a causa delle somiglianze fonetiche.

@user9586420191789 My dad sent me this video this morning. He told me his friend noticed that when he used speech to text and said “racist,” it briefly changed to “Trump” before changing back. Seems like subliminal messaging to me. I don’t have an iPhone and my phone doesn’t do it. #iphone #Trump #apple #elonmusk #fyp @Anna Matson @Aquarius_Waive @athena @David Gokhshtein @Doxielvr @Hello America @Jason Pargin, author @Jeffery Mead @Jeff Mead @Joe “Pags” Pagliarulo @J.D. Vance @Link Lauren @Tulsi Gabbard @user80861822781 ♬ original sound – Jess White2260

La sostituzione, inoltre, avverrebbe anche con altre parole come “rampant” e “rampage“, che verrebbero per qualche motivo anch’esse tramutate nel nome dell’attuale presidente degli Stati Uniti d’America. La compagnia di Cupertino ha promesso di risolvere quanto prima il bug, ma l’imbarazzo per la brutta figura resta sicuramente.

