Apple TV+ arriva su smartphone e tablet Android: ecco finalmente l’app ufficiale

Dopo essere approdata su Smart TV e set-top-box, l’app ufficiale di Apple TV+ debutta finalmente anche sugli smartphone e sui tablet Android con tanti contenuti originali e la Major League Soccer. La compagnia di Cupertino sembra essersi resa conto che l’esclusività di un servizio del genere potrebbe aver portato più bassi che alti, e con una rinnovata mira espansionistica il servizio di streaming è finalmente disponibile su altri milioni di dispositivi in tutto il mondo.

L’app di Apple TV+ arriva finalmente anche su smartphone e tablet Android

Crediti: Apple

A partire da oggi, l’app Apple TV è disponibile in tutto il mondo su Google Play Store per i dispositivi Android, tra cui finalmente anche smartphone, tablet e dispositivi foldable. Sviluppata da zero per offrire un’interfaccia familiare ed intuitiva, questa nuova app permette di avere accesso al catalogo di film e serie TV realizzato da Apple, oltre che alla massima serie calcistica statunitense con MLS Season Pass.

Gli utenti Android potranno approfittare di una prova gratuita di sette giorni per iniziare a conoscere i tanti contenuti presenti su Apple TV+, mentre potranno approfittare anche delle funzionalità come “Continua a guardare“, nel caso in cui si abbia già un account con un abbonamento attivo.

Download | Apple TV (Google Play Store)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le