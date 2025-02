Apple chiude le porte all’iMac da 27″, ma ci sono ancora speranze per schermi più grandi

Se stavate aspettando notizie sui nuovi iMac da 27″, sono finalmente arrivate ma probabilmente non vi piaceranno. Apple, infatti, ha confermato che gli iMac con schermo più grande non saranno aggiornati ai nuovi chip M, consigliando agli utenti in cerca di uno schermo più grande di orientarsi verso altri prodotti.

Se volete uno schermo più grande dovrete scegliere altri prodotti, parola di Apple

Ai microfoni di The Verge, infatti, la compagnia di Cupertino ha chiuso definitivamente le porte ai modelli di iMac con schermo da 27″, che di conseguenza non verranno mai (o almeno per il futuro prossimo) aggiornati con i nuovi chip Apple Silicon. L’ultimo iMac con schermo più grande, quindi rimarrà quello con processore Intel e display 5K lanciato sul mercato nell’estate del 2020.

Starlayne Meza, portavoce di Apple, ha confermato i piani dell’azienda, incoraggiando gli utenti che non avevano ancora fatto il passaggio ai nuovi dispositivi con chip M in attesa dell’arrivo dell’iMac da 27″ di orientarsi verso altri prodotti, per esempio lo Studio Display abbinato ad un Mac Studio oppure un Mac mini.

Restano sconosciuti i motivi di questa scelta, ma per gli appassionati di schermi grandi c’è ancora speranza: secondo i rumor, infatti, la compagnia di Cupertino starebbe lavorando ad un nuovo iMac da ben 30″, che chiaramente arriverà con chip M4.

A distanza di qualche mese dalla notizia, inoltre, il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman è tornato a parlare della possibilità di vedere degli iMac con schermi più grandi. Sottolineando che Apple non ha intenzione di riportare in vita i modelli da 27″, non è escluso che con i modelli M5 i desktop di Apple possano effettivamente guadagnare una versione più grande rispetto agli attuali schermi da 24″.

