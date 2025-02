Il nuovo modem di Apple debutta su iPhone 16e: arriverà anche su iPhone 17 Air?

Le prime notizie di un modem 5G interamente realizzato da Apple risalgono oramai a diversi anni fa, ma il 2025 è risultato finalmente essere l’anno del debutto di questo nuovo hardware “fatto in casa“. Il nuovo chip, che prende il nome Apple C1, è finalmente disponibile a bordo del nuovo iPhone 16e, ma ci sono buone possibilità che questo non sia l’unico dispositivo ad usufruirne nel corso di quest’anno.

Il modem 5G di Apple arriva nel 2025, ma sarà peggiore di quelli di Qualcomm?

Crediti: Canva

Rispettando le indiscrezioni lanciata inizialmente da Mark Gurman, celebre giornalista ed analista di Bloomberg, il nuovo modem C1 di Apple ha finalmente debuttato su iPhone SE di nuova generazione, che con il nome di iPhone 16e ha dato il via ad una importante rivoluzione per la compagnia di Cupertino.

Nonostante i tanti anni di sviluppo, tuttavia, secondo le informazioni ottenute da Gurman il chip non sarebbe ancora all’altezza di quelli prodotti da Qualcomm: questo significa che, rispetto agli attuali iPhone 16, potremmo effettivamente vedere un downgrade per la connettività cellulare. Per avere informazioni certe su questa materia, tuttavia, bisognerà attendere i test sul nuovo iPhone economico.

Il modem 5G di Apple, con il nome in codice Sinope, infatti non sarebbe ancora in grado di supportare le frequenza mmWave, in grado di gestire una velocità di download fino a 10 Gigabit al secondo. Il chip farà affidamento alle frequenze standard Sub-6, con una velocità di download che nei test di laboratorio sarebbe stata rilevata fino a 4 Gigabit al secondo.

Tra il 2026 e il 2027, però, Apple sembrerebbe essere intenzionata a rimpiazzare completamente i chip di Qualcomm con quelli prodotti in casa. Già nel 2026, infatti, una nuova versione del modem potrebbe aggiungere il supporto mmWave con una velocità di 6 Gigabit al secondo, mentre nel 2027 potrebbe essere aggiunto anche il supporto satellitare con il raggiungimento delle stesse performance dei chip di Qualcomm.

Il prossimo dispositivo ad usufruire del chip Apple C1 potrebbe essere proprio iPhone 17 Air, la grande rivelazione della lineup autunnale della compagnia di Cupertino. Stando alle indiscrezioni, infatti, il nuovo smartphone ultra-sottile potrebbe beneficiare del nuovo design proprio grazie al chip proprietario, di dimensioni particolarmente ridotte rispetto ai precedenti.

Ultimo aggiornamento: 20 febbraio

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le