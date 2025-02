Apple conferma l’evento di febbraio: iPhone SE 4 ha una data

Il nuovo “iPhone economico” ha una data di presentazione ufficiale. Apple annuncia un evento per febbraio e ovviamente tutti puntano in direzione di iPhone SE 4, il modello budget che dovrebbe offrire prestazioni da top ed avere dalla sua un prezzo più accessibile (rispetto al resto della gamma).

Apple, manca pochissimo all’evento di febbraio: ufficiale la data di presentazione di iPhone SE 4

Crediti: Apple

L’evento Apple è fissato per il 17 febbraio, in linea con le indiscrezioni precedenti: non viene svelata l’identità del nuovo prodotto in arrivo, ma c’è solo la conferma del debutto di un nuovo membro della famiglia. Secondo quanto trapelato finora, il candidato più papabile è il nuovo iPhone SE 4, ossia il modello economico della serie. Il nome non è ancora ufficiale, anzi pare che potrebbe debuttare come iPhone 16E.

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Il dispositivo è stato protagonista di molteplici indiscrezioni: dovremmo avere un design compatto, una singola fotocamera ed uno schermo con notch e isola dinamica (ci sono anche varie immagini leak). Di seguito trovate un riepilogo delle specifiche tecniche, ovviamente frutto di leak e quindi da prendere con cautela.

Dimensioni – 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

Certificazione IP68

Display Flat Super Retina XDR OLED da 6,1″ 1.5K+ (2.532 x 1.170 pixel) con luminosità di picco fino a 1.200 nit e protezione Ceramic Shield

da (2.532 x 1.170 pixel) con luminosità di picco fino a 1.200 nit e protezione Ceramic Shield Face ID

Raffreddamento /

SoC Apple Silicon A18 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU esa-core 2 x 4,05 GHz 4 x 2,42 GHz

GPU integrata a 5 core

8 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 / GB di memoria non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 3.279 mAh con ricarica da 20W e wireless MagSafe da 15W

con ricarica da e da 15W Fotocamera da 48 MP (f/?) con OIS, PDAF e Flash LED

(f/?) con OIS, PDAF e Flash LED Selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

iOS 18

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le