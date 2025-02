Cambio di nome in arrivo per iPhone SE 4? Un teaser riaccende i rumor

Dal 2016, Apple propone agli utenti una linea di iPhone più economica rispetto a dispositivi principali, conosciuta con il nome di SE, che nel corso di quest’anno dovrebbe arrivare alla sua quarta generazione. Il nuovo iPhone SE, oltre a tante migliorie lato hardware, potrebbe portare con se, però, anche un nuovo nome, legato proprio all’ultima serie arrivata sul mercato.

Il nuovo SE 4 potrebbe prendere il nome di iPhone 16E

Crediti: @kanedacane

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete tramite un celebre leaker, il nuovo smartphone economico di Apple potrebbe chiamarsi iPhone 16E ed avere a disposizione un display OLED e tasto azione, nelle colorazioni bianco e nero. Il cambio di nome, legato alla generazione corrente, potrebbe lasciar presagire anche un arrivo a cadenza annuale, ma si tratta ovviamente di pure speculazioni.

Il noto Evan Blass, tuttavia, nelle ultime ore ha postato un nuovo documento che lascia intendere che non ci sarà alcun cambio di nomenclatura. Nella lista dei prodotti di Apple in arrivo a breve, infatti, compare il nome di “iPhone SE (4th Gen)“: quello di iPhone 16E, quindi, potrebbe rimanere soltanto una suggestione.

Crediti: Evan Blass

Con l’annuncio ufficiale dell’evento di presentazione, tuttavia, si sono riaccesi i rumor per un possibile cambio di nome in arrivo per iPhone SE 4. Il post social di Tim Cook, infatti, recita: “Preparatevi ad incontrare il nuovo membro della famiglia“, lasciando intuire che possa trattarsi di un nuovo dispositivo di una linea già esistente (iPhone 16?). Anche il giornalista Mark Gurman sembra esserne convinto, tanto da rilanciare l’idea che il nuovo smartphone economico di Apple possa chiamarsi effettivamente iPhone 16E invece che iPhone SE (4th gen).

Per scoprire la verità, tuttavia, dovremo attendere ancora poche ore: la presentazione, infatti, è attesa per il 19 febbraio alle ore 19:00.

Ultimo aggiornamento: 17 febbraio

