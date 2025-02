L’iPhone pieghevole è più vicino? Apple sta scegliendo i fornitori, ma sarà un fold tradizionale

Sono ormai anni che si vocifera di un possibile iPhone pieghevole, ma stando alle ultime indiscrezioni i tempi potrebbero essere finalmente maturi per parlare di qualcosa di più concreto. Apple, infatti, starebbe ultimando i dettagli per il suo primo dispositivo foldable (che potrebbe non necessariamente essere uno smartphone) con la scelta del fornitore per i display che potrebbe concretizzarsi a breve.

Stando alle informazioni condivise dall’insider yeux1122 e provenienti dalla catena di montaggio della compagnia di Cupertino, nelle prossime settimane Apple sceglierà finalmente quale compagnia dovrà fornire i display pieghevoli per il primo dispositivo foldable del team di Tim Cook. Il processo decisionale sarebbe ormai alle battute finali, con una scelta che dovrebbe arrivare tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile 2025.

La scelta del fornitore porterà, presumibilmente, all’ingegnerizzazione del primo prodotto pieghevole che, come già accennato, potrebbe non essere un iPhone: le indiscrezioni, infatti, suggeriscono che anche iPad e MacBook potrebbero effettivamente ricevere una nuova versione foldable.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, inoltre, Apple sarebbe ben consapevole di essere almeno 5 anni indietro rispetto alla concorrenza in questo settore e per tale motivo avrebbe deciso di avere un approccio “tradizionale” per il suo primo fold. Nonostante sul mercato si stiano già vedendo i primi tri-fold, per la compagnia di Cupertino l’idea è quella di un dispositivo classico, ad una sola piega.

