iPhone 17 sarà il primo smartphone con chip Wi-Fi e Bluetooth totalmente inediti

Negli ultimi anni Apple ha provato in tutti i modi a ridurre la dipendenza da aziende esterne elaborando i propri chip, prima con iPhone e successivamente anche con i Mac. Da diversi mesi le indiscrezioni suggeriscono che la compagnia di Cupertino stia lavorando ad un proprio modem, ma per i prossimi smartphone i chip inediti potrebbero essere altri due: quello per il Wi-Fi e quello dedicato al Bluetooth.

Apple saluta Broadcom: iPhone 17 avrà nuovi chip sviluppati in casa

Secondo le informazioni riportate dal celebre analista e insider Ming-Chi Kuo, Apple sarebbe in procinto di ultimare i lavori suoi nuovi chip Wi-Fi e Bluetooth che potrebbero debuttare già il prossimo anno a bordo della serie iPhone 17. La compagnia di Cupertino, infatti, avrebbe commissionato a TSMC la produzione sul processo N7, con specifiche che dovrebbero supportare il protocollo Wi-Fi 7.

Per Apple, questo potrebbe essere l’ennesimo passo verso la totale indipendenza da fornitori di terze parti, con una riduzione dei costi che potrebbe far alzare la marginalità per ogni iPhone venduto sul mercato. Nel giro di tre anni, secondo quanto suggerito da Kuo, la compagnia statunitense avrebbe intenzione di portare questi nuovi chip su tutti i prodotti dell’ecosistema, includendo quindi anche iPad e Mac.

Stando alle informazioni riportate da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, Apple avrebbe in programma la produzione di massa del nuovo chip Wi-Fi + Bluetooth per il 2025, proprio in tempo per il lancio degli iPhone di nuova generazione. Gli smartphone, tuttavia, non saranno i soldi ad accogliere questa novità: il prossimo anno anche le nuove versioni di Apple TV e HomePod mini potranno vantare il nuovo hardware per la connettività.

Following Qualcomm, Broadcom's Wi-Fi chips will also be replaced by Apple's in-house chips at a faster pace. My latest industry survey indicates that all new 2H25 iPhone 17 models will feature Apple's in-house Wi-Fi chips (vs. only the slim iPhone 17 will adopt Apple's C1 modem… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 20, 2025

Anche secondo il celebre analista Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe in programma di far debuttare l’inedito chip Wi-Fi + Bluetooth a bordo dei nuovi iPhone 17, ma per quanto riguarda il modem C1 si dovrà ancora aspettare. Il nuovo chip 5G, infatti, potrebbe essere disponibile unicamente a bordo di iPhone 17 Air, mentre per il debutto sulla linea principale (standard, Plus, Pro e Pro Max) bisognerà probabilmente attendere l’arrivo del chip C2.

