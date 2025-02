iPhone 16 e iOS 18: la roadmap per aggiornamenti, funzioni e Apple Intelligence

La presentazione di iPhone 16 ha visto Apple in grande spolvero, con l’annuncio di numerose nuove funzionalità (principalmente legate all’intelligenza artificiale) che troveranno spazio in modo quasi esclusivo sui dispositivi di nuova generazione. Contrariamente alla tradizione, però, molte di queste novità non potranno essere sfruttate immediatamente dagli utenti, che saranno costretti ad attendere diversi aggiornamenti di sistema.

Per sfruttare al meglio iPhone 16 sarà necessario attendere il 2025

Crediti: Apple

Avendo già appurato Apple Intelligence arriverà in Europa e in Italia soltanto nel corso del 2025, gli utenti che decideranno di acquistare un nuovo smartphone della linea iPhone 16 non potranno comunque usufruire di tutte le novità fin da subito. Le funzionalità più interessanti, infatti, saranno relegate ai futuri aggiornamenti di iOS, come iOS 18.1 e iOS 18.2.

Di seguito trovate le funzionalità non disponibili al lancio e il relativo periodo di uscita.

iOS 18.1 (28 ottobre 2024 – rilasciato)

Miglioramenti per la comprensioni di Siri

Funzioni di scrittura, correzione e riassunti con AI

Risposte suggerite in Messaggi e Mail

Funzione “Clean up” per rimuovere oggetti e persone indesiderate dalle foto

Creazione dei Ricordi in Foto con AI

Trascrizione e registrazione delle telefonate

Nuova modalità Focus che mostra solo le notifiche importanti

iOS 18.2 (11 dicembre 2024 – rilasciato)

Apple Intelligence in inglese per Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sud Africa e Regno Unito

Creazione immagini e emoji con Image Playground e Genmoji

Integrazione di ChatGPT con Siri

Apple Visual Intelligence

Otturatore a due fasi per Controllo fotocamera

Funzioni per la salute dell’udito con AirPods Pro 2

Nuovo design per l’app Mail

Schermata di scelta del browser in Europa (con scelta obbligatoria)

Nuova funzione per conoscere il tempo di ricarica di iPhone

iOS 18.3 (27 gennaio 2025 – rilasciato)

Nuovi stili per la creazione di immagini di Image Playground

Supporto per i robot aspirapolvere nell’app Casa

Disattivazione riepilogo notifiche con Apple Intelligence (in attesa di miglioramenti)

iOS 18.4 (aprile 2025 – confermato)

Nuova interfaccia grafica di Siri

Nuove funzioni per AirPods (miglioramento delle chiamate in ambienti rumorosi, interazioni con siri, funzioni salute, audio spaziale personalizzato)

Apple Intelligence in altri paesi (Cina, Francia, Giappone, Spagna, Germania, Italia, Portogallo, Corea, Vietnam)

Possibilità per gli utenti UE di sostituire le app predefinite per la navigazione (Mappe) e la traduzione (Traduttore)

Nuove emoji

iOS 18.5 (maggio 2025 – rumor)

Nuove funzionalità per Siri (azioni in app, conoscenza del contesto, visione dello schermo)

Per la prima volta, quindi, la grande maggioranza delle funzionalità presentate con i nuovi smartphone di Apple non saranno disponibili immediatamente al lancio, ma bisognerà attendere almeno qualche settimana prima di poter sfruttare il potenziale di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Ultimo aggiornamento: 17 febbraio

