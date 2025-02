Apple presenta Inviti: una nuova app per personalizzare gli eventi e i momenti speciali

Dopo tanti rumor e indiscrezioni, Apple ha finalmente annunciato la nuova app Inviti, un nuovo servizio esclusivo per gli utenti iCloud+ per gestire in modo innovativo gli eventi in calendario. Con questa nuova app, infatti, sarà possibile creare degli inviti personalizzati destinati ad amici, colleghi e familiari. Ogni evento, però, sarà ricco di informazioni, sia che vengano aggiunte dall’utente, sia che vengano caricate direttamente dagli invitati.

Crediti: Apple

Gli eventi creati con Inviti, infatti, possono includere informazioni sull’evento, sul meteo, indicazioni stradali e addirittura un album fotografico condiviso tra tutti i partecipanti dell’evento. Si possono quindi creare inviti per compleanni, feste private, riunioni, serate giochi e tanto altro, ma non per tutti: gli eventi, infatti, possono essere creati soltanto dagli abbonati ad iCloud+, mentre gli inviti potranno essere ricevuti da chiunque e gestiti tramite il sito ufficiale.

Gli inviti, inoltre, saranno sempre personalizzabili con uno sfondo ed un tema musicale aggiunto direttamente da Apple Music. La nuova app Inviti è già disponibile nell’App Store anche in Italia ed è compatibile con tutti i dispositivi dotati di iOS 18.

