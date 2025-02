Primi problemi per iOS 18.4: la Beta 1 rimossa da questi dispositivi

Il lancio della prima beta di iOS 18.4 sembra essere stato più travagliato del previsto: ai tanti ritardi nel rilascio, infatti, si sono aggiunti anche dei fastidiosi problemi per iPhone e iPad che hanno costretto Apple a ritirare questa versione. La Beta 1, infatti, su alcuni dispositivi potrebbe causare un boot loop che renderebbe inutilizzabile lo smartphone fino ad un ripristino completo.

Boot loop dopo l’installazione di iOS 18.4: Apple rimuove la Beta 1 da smartphone e tablet

Crediti: Canva

Le prime segnalazioni sono arrivate quasi immediatamente dopo il lancio di iOS 18.4 Beta 1, con gli utenti che si sono ritrovati con i propri iPhone e iPad intrappolati in un fastidiosissimo boot loop. Per qualche motivo, tutti i dispositivi che hanno riscontrato problemi sono stati lanciati nel 2020, con Apple che è stata costretta a ritirare momentaneamente l’aggiornamento. Di seguito la lista completa di iPhone e iPad che attualmente non possono installare iOS 18.4 Beta 1.

iPhone 12 Pro, Pro Max

iPhone 12 mini

iPad 8 (Cellulare)

iPad Air 4 (Wi-Fi, Cellulare)

iPad Air 11″ M2 (Cellulare)

iPad Air 13″ M2 (Cellulare)

Il rilascio di una nuova versione della Beta 1 non dovrebbe richiedere parecchio tempo (o almeno si spera), anche se Apple potrebbe a questo punto passare direttamente alla Beta 2 per risolvere in via definitiva il problema.

