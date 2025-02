Apple lancia iOS 18.3.1: corretta una importante falla nella sicurezza

Mentre si attende ancora con grande pazienza l’arrivo della prima beta di iOS 18.4, Apple ha lanciato in queste ore un nuovo aggiornamento minore per il sistema operativo mobile di iPhone. Da qualche ora, infatti, è disponibile per il download iOS 18.3.1, che si occupa di correggere problemi e migliorare la sicurezza dei dispositivi realizzati a Cupertino.

Aggiornate subito ad iOS 18.3.1 per tenere il vostro iPhone al sicuro

Le indiscrezioni sull’imminente lancio del nuovo aggiornamento erano già emerse negli scorsi giorni, ma a partire da oggi è ufficiale: iOS 18.3.1 è disponibile per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18. Questo nuovo aggiornamento minore non introduce nuove funzionalità, ma si occupa principalmente di risolvere problemi noti e migliorare la sicurezza dei dispositivi, risolvendo un falla che veniva sfruttata dagli hacker ancora in modo attivo.

In particolare, questo problema di sicurezza consentiva agli hacker di disabilitare la USB Restricted Mode sugli iPhone bloccati, in modo da bypassare i servizi di sicurezza ed avere accesso ai dati conservati sui dispositivi rubati o smarriti. Con il nuovo aggiornamento, questa falla viene chiusa definitivamente tenendo al sicuro gli iPhone anche in caso di furto.

Per effettuare il download di iOS 18.3.1 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e proseguire con l’installazione di questo aggiornamento consigliato a tutti gli utenti.

