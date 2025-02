iOS 18.4 non basterà: per completare Apple Intelligence servirà un altro aggiornamento

Il ritardo accumulato da Apple per la sua intelligenza artificiale è tangibile, ma neanche la roadmap diramata in precedenza potrebbe portare a compimento l’iniziale visione di Apple Intelligence e della nuova versione di Siri. Lo sviluppo delle nuove funzionalità, infatti, avrebbe subito un nuovo ritardo a causa di bug nel software, con il lancio che adesso sarebbe previsto dopo l’arrivo di iOS 18.4.

Apple Intelligence e il nuovo Siri saranno completi soltanto con iOS 18.5?

Crediti: Apple

In occasione della WWDC 2024, Apple ha presentato numerose funzionalità di Siri legate ad Apple Intelligence che ancora oggi non sono presenti in iOS 18. Funzioni come la comprensione del contesto personale, la consapevolezza delle informazioni mostrate sullo schermo e le azioni in-app hanno richiesto molto più tempo del previsto e addirittura potrebbero non essere pronte per il debutto dell’AI in Europa.

Stando a quanto dichiarato da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, alcuni bug nel sistema operativo e nelle nuove funzionalità avrebbero fatto slittare il debutto di quest’ultime da iOS 18.4 a iOS 18.5, che potrebbe vedere un rilascio soltanto entro la fine di maggio. Manca ancora all’appello, tuttavia, anche la prima beta di iOS 18.4 che potrebbe essere pubblicata questa settimana, con la versione finale in arrivo nei primi giorni di aprile.

Lo sviluppo di Apple Intelligence e della nuova versione di Siri verrà sicuramente ricordato come uno dei più travagliati, sperando però che con iOS 19 la situazione possa migliorare, anche se le prime indiscrezioni non sono rosee.

