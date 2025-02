Ancora problemi antitrust per Apple: anche la Cina apre un’indagine?

Da qualche anno Apple sembra essere costantemente sotto la lente d’ingrandimento degli enti governativi antitrust, in particolar modo per le politiche per gli sviluppatori e le commissioni presenti nell’App Store. Dopo l’Europa, infatti, anche la Cina starebbe valutando attentamente le pratiche messe in atto dalla compagnia statunitense e molto presto potrebbe aprire un’indagine ufficiale.

Apple nel mirino dell’antitrust cinese: l’obiettivo è di nuovo l’App Store

Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni riportate da Bloomberg, lo State Administration for Market Regulation (SAMR) cinese starebbe valutando attentamente le pratiche messe in atto da Apple per quanto riguarda le commissioni dell’App Store e le restrizioni relative ai metodi di pagamento, gli stessi motivi per cui la compagnia statunitense ha dovuto rivoluzionare il suo ecosistema in Europa.

Il governo cinese starebbe considerando l’idea di avviare un’indagine formale, in modo da vederci chiaro sull’operato della compagnia di Cupertino. Tra Stati Uniti e Cina, inoltre, i rapporti sono ulteriormente inaspriti dai nuovi dazi imposti dal presidente Trump. Non è escluso, quindi, che l’apertura delle indagini possa essere una diretta conseguenza dei rapporti sempre più tesi.

Staremo quindi a vedere se nelle prossime settimane verrà formalizzata effettivamente l’indagine nei confronti di Apple e a quali conseguenze potrebbe poi portare una eventuale richiesta di cambiamenti per l’App Store.

