Rivoluzione domotica per Apple: ecco quando arrivano HomePod Display e homeOS

Da diversi mesi ormai, circolano in rete diversi rumor che vorrebbero Apple in procinto di lanciare nuovi prodotti che possano ravvivare l’offerta della compagnia statunitense per il settore della domotica, lasciato completamente nelle mani dei competitor. Questa rivoluzione, tuttavia, sembrerebbe essere più vicina che mai con il team di Cupertino che sarebbe pronto a lanciare i nuovi prodotti già nel 2025.

HomePod Display con homeOS e Apple Intelligence potrebbe arrivare nella seconda parte del 2025

Crediti: 9to5mac

Stando alle indiscrezioni emerse in questi giorni, Apple sarebbe ormai pronta a lanciare sul mercato il primo HomePod con schermo, nonché il primo Smart Display della compagnia. Questo nuovo prodotto dovrebbe essere alimentato dall’inedito homeOS, con la possibilità di sfruttare anche le funzionalità di Apple Intelligence.

Secondo Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, i modelli di HomePod Display sarebbero due: uno di fascia bassa con il nome in codice J490 che dovrebbe semplicemente aggiungere uno schermo all’esperienza di HomePod, ed un secondo di fascia alta con il nome in codice J595 che dovrebbe essere dotato anche di un braccio robotico. Entrambi i modelli sembrerebbero essere in arrivo nel 2025, e proprio negli ultimi giorni il celebre giornalista ha suggerito che il periodo indicato per il lancio sarebbe quello primaverile: in particolar modo il mese di marzo.

Il dispositivo dovrebbe avere un display LCD quadrato da 7″ con speaker, videocamera FaceTime e batteria integrata, con la possibilità di agganciarlo anche al muro. Questo “HomePad” dovrebbe, inoltre, essere in grado di sfruttare app come Safari, Musica, Note e tante altre, ma non sarebbe disponibile un App Store per installarne altre. Al centro del progetto, ovviamente, ci sarebbe l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence che funzionerebbe anche da assistente digitale.

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato da DigiTimes, inoltre, la produzione di massa dei display per il nuovo HomePod con display sarebbe stata affidata alla compagnia cinese Tianma Microelectronics, mentre l’assemblaggio avverrebbe nelle fabbriche di BYD. Rispetto ai rumor precedenti, tuttavia, ci sarebbe una novità per quanto riguarda la data di lancio: non più primavera, bensì seconda parte del 2025.

Anche il giornalista Mark Gurman sembra essere d’accordo con i precedenti rumor, suggerendo che l’arrivo del nuovo HomePod con display possa “richiedere più tempo” del previsto. Se l’iniziale previsione di lancio era marzo, adesso sembra essere più che probabile che Apple non porterà sul mercato i nuovi dispositivi per la domotica prima del mese di aprile. Anche in questo caso, tuttavia, sembra che la data possa slittare ancora in avanti.

Ovviamente si tratta di semplici indiscrezioni, vi invitiamo quindi ad attendere informazioni ufficiali direttamente da Apple.

Ultimo aggiornamento: 11 febbraio

