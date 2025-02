Apple dice addio agli occhiali smart connessi al Mac: quale sarà il futuro dell’AR?

Sembrano essere tempi duri per la realtà aumentata/virtuale/mista, dopo il lancio di Vision Pro che sembrava aver riacceso l’interesse in questa tecnologia. Nonostante i grandi sforzi profusi nella creazione di nuovi progetti, sembra che lentamente le compagnie stiano abbandonando l’idea di poter effettivamente realizzare la visione originale degli occhiali smart, puntando però alle nuove tecnologie. Apple, per esempio, avrebbe da poco chiuso un progetto che vedeva coinvolta la realtà aumentata con dispositivi connessi direttamente al Mac.

Apple in difficoltà con AR e XR: chiuso l’ennesimo progetto per occhiali smart

Crediti: Apple

Stando alle informazioni pubblicate dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple avrebbe definitivamente chiuso il progetto N107, che prevedeva la realizzazione di occhiali smart connessi al proprio Mac. In origine, l’idea era quella di poter collegare il dispositivo al proprio smartphone, ma dopo qualche tempo gli sviluppatori hanno optato per i laptop alla ricerca di una maggiore durata della batteria e di un miglior consumo energetico.

Questi occhiali AR sarebbero stati più leggeri dell’attuale Vision Pro e non avrebbero richiesto uno strap per mantenersi saldi sulla testa, con Apple che avrebbe ingegnerizzato anche delle particolari lenti in grado di cambiare colore in base all’attività che si stava svolgendo, per segnalarlo alle persone intorno a chi utilizzava gli occhiali. Attualmente, però, l’intera divisione AR sembra essere stata messa in pausa, mentre si lavora soltanto al successore di Apple Vision Pro con la speranza che la tecnologia possa essere ripresa quando i tempi saranno più maturi.

