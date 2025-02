Apple potenzia il Calendario: il progetto “Confetti” in arrivo su iCloud

Le novità di Apple per questa prima parte del 2025 potrebbero non riguardare soltanto i nuovi dispositivi e l’intelligenza artificiale, ma anche nuovi servizi per tutti gli utenti di iCloud. Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, infatti, la compagnia di Cupertino starebbe lavorando ad una nuova app web per migliorare la gestione del Calendario e gestire in modo semplice gli inviti e gli eventi.

Una nuova app per gestire inviti ed eventi direttamente da iCloud

Crediti: Apple

Secondo quanto emerso dall’ultimo numero della newsletter di Mark Gurman, Apple sarebbe ormai in procinto di lanciare un nuovo servizio per iCloud sotto il nome in codice di “Confetti“. Questa particolare web app dovrebbe guidare quello che sarà un importante upgrade per l’app Calendario, con una gestione minuziosa degli inviti e degli eventi. Gli utenti, infatti, potranno creare eventi come feste, riunioni o uscite ed inviare ai loro amici degli inviti direttamente tramite iCloud.

Il progetto “Confetti” sarebbe legato a doppia mandata alla versione 18.3 di iOS, rilasciata per tutti gli iPhone compatibili la scorsa settimana. Il lancio dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni e non più tardi della chiusura della settimana, stando a quanto dichiarato dallo stesso giornalista di Bloomberg. Difficile aspettarsi un evento dedicato, quindi è probabile che il lancio avverrà direttamente con un comunicato stampa.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le