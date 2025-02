Apple C1 sconfigge le malelingue: buone prestazioni e migliore efficienza

Rumor e indiscrezioni che hanno anticipato l’annuncio ufficiale del modem Apple C1 hanno sempre sostenuto che la prima iterazione di questo inedito chip per la connettività 5G non sarebbe riuscito a raggiungere i livelli di quelli Broadcom (utilizzati da iPhone 16). Tuttavia, i primi test di laboratorio suggeriscono che la realtà sia ben lontana da quanto dipinto fino ad ora.

Il primo modem di Apple non è scarso come tutti credevano

Nei mesi passati si è fatto un gran parlare delle possibili prestazioni del modem Apple C1, con leaker e insider che spesso hanno suggerito che per raggiungere la sua miglior forma si sarebbe dovuto attendere almeno un paio di anni. I primi test di laboratorio, tuttavia, hanno evidenziato come le prestazioni non siano poi così distanti da quelle proposte dai chip di Broadcom utilizzati per gli iPhone fino ad ora.

Il canale Geekerwan, infatti, ha potuto analizzare le prestazioni del modem di iPhone 16e in un ambiente di laboratorio con tanto di cella sintetica. I risultati sono stati in linea con quelli di iPhone 16, ma ottenendo una efficienza decisamente migliore rispetto ai modem di Broadcom. Nelle migliori condizioni di segnale, iPhone 16e consuma soltanto 0.67W, mentre iPhone 16 si aggira intorno agli 0.88W, mentre con segnale debole i risultati mostrano una forbice meno ampia, con 0.67W e 0.81W rispettivamente.

