Un malware si infiltra per la prima volta nell’App Store e ruba i dati dagli iPhone

Anche l’ultimo baluardo della sicurezza di Apple sembra essere caduto, con un app malware che, stando al lavoro di alcuni ricercatori, sarebbe riuscito ad infiltrarsi nell’App Store e rubare dai dagli iPhone degli utenti inconsapevoli. Lo studio condotta da Kaspersky, infatti, ha evidenziato il primo caso di malware all’interno dell’ecosistema mobile della compagnia di Cupertino.

Crediti: Kaspersky

I ricercato Dmitry Kalinin e Sergey Puzan hanno pubblicato una ricerca condotta per conto di Kaspersky evidenziando delle app infettate con un malware per Android e iOS in grado di visionare gli screenshot e leggere i dati tramite un software OCR. Il malware dal nome “SparkCat“, che sarebbe riuscito ad infiltrarsi all’interno dell’App Store, avrebbe scansionato le librerie fotografiche degli utenti alla ricerca delle “recovery phrase” dei portafogli digitali per le criptovalute.

Gli utenti più colpiti sarebbe quelli asiatici ed europei, ma non tutte le app infette sono state rimosse dall’App Store: come segnalato da The Verge, infatti, al momento risultano ancora disponibili alcune applicazioni come ComeCome, AnyGPT e WeTink, che sono state evidenziate all’interno dello studio di Kaspersky.

