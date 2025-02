Anthropic presenta Claude 3.7: la nuova AI ibrida in grado di risolvere problemi complessi

Il mondo delle intelligenze artificiali è in continua evoluzione ed espansione, ed ogni giorno arriva sul web un nuovo modello in grado di stravolgere i precedenti paradigmi dell’AI. Oggi è il turno di Anthropic, che presenta ben due nuovi prodotti: Claude 3.7 Sonnet, un modello di ragionamento ibrido, e Claude Code, un agente per la codifica e la scrittura di applicativi.

Anthropic alza il livello della competizione con Claude 3.7 Sonnet e Claude Code

Crediti: Anthropic

Claude 3.7 Sonnet è il primo modello di ragionamento ibrido al mondo, in grado di produrre risposte istantanee ed estese, mostrando il ragionamento effettuato step-by-step. Questo modello offre grandi miglioramenti anche per quanto riguarda la scrittura di codice e lo sviluppo web lato front-end. Proprio a questo proposito, infatti, Anthropic ha lanciato Claude Code, un agente AI utilizzabile tramite linea di comando e che permette di sviluppare codice direttamente dal terminale.

Il nuovo modello Claude 3.7 Sonnet è disponibile da oggi in tutti i piani di Claude, ovvero Gratis, Pro, Team ed Enterprise, oltre che con le API al prezzo di 3$ per milione di token in input e 15$ per milione di token in output. Claude Code, invece, è disponibile attualmente in Research Preview a cui gli utenti possono iscriversi tramite questo link.

