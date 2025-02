Ampace ANDES è la nuova serie di Power Station: energia in ogni momento, a partire da meno di 370€

La settimana di Geekmall comincia con un nuovo debutto: Ampace ANDES 1500 e 600 Pro sono le Power Station tutta potenza, perfetta da portare in viaggio e in campeggio. Andiamo a scoprire quali sono le novità della serie e, soprattutto, come fare per risparmiare: c’è già un codice sconto dedicato ad entrambi i modelli ed è presente anche la spedizione gratis direttamente dall’Europa!

Geekmall presenta Ampace ANDES 1500 e 600 Pro: Power Station in offerta lancio, subito con Coupon e spedizione EU

ANDES 1500 – Crediti: Ampace

Tra le soluzioni tech più richieste dagli utenti ci sono senza dubbio le Power Station: si tratta di dispositivi versatili, che possono fungere sia da multipresa in casa che da base energetica d’emergenza (in caso di interruzioni di corrente); inoltre si tratta di dispositivi pensati per l’outdoor, robusti e apprezzati dagli amanti del campeggio e delle gite fuori porta. Tenere una stazione di ricarica in macchina è l’ideale durante i viaggi, in modo da non restare mai senza corrente in nessuna occasione. Geekmall dà il benvenuto a Ampace ANDES 1500 e 600 Pro ora disponibili all’acquisto e in promozione fino al 28 febbraio.

ANDES 600 Pro – Crediti: Ampace

Il modello di punta è Ampace ANDES 1500, Power Station caratterizzata da un look futuristico e tanta potenza. A bordo troviamo una batteria LFP da 1.462 Wh con una potenza massima di 2.400W (può alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente), una durata di 6.000 cicli e un sistema di protezione avanzata. La tecnologia A-Boost garantisce una ricarica veloce: basta solo 55 minuti per raggiungere la piena capacità (con carica diretta tramite la rete elettrica). In alternativa è possibile sfruttare la ricarica da auto oppure quella solare (collegando in serie un massimo di 3 pannelli da 18V 200W).

La stazione ha un peso di circa 16,5 kg: si tratta di uno dei modelli più leggeri e compatti della categoria. Tra le chicche di questo dispositivo troviamo il sistema di illuminazione della parte superiore, dotato di quattro modalità (luce LED, Ambient, SOS e Morse); inoltre parliamo di un modello silenzioso (fino a 30 dB), che può essere ampliato fino a 2.924 Wh e dotato di controlli smart tramite l’app per smartphone. Se non visualizzi correttamente i box coupon all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Ampace ANDES 600 Pro è la Power Station per chi punta al risparmio ma senza troppi compromessi. In questo caso abbiamo una batteria LiFePO4 da 584 Wh, 600W di potenza, 9 porte in uscita (quindi può alimentare fino a 9 dispositivi contemporaneamente) e funzionalità smart. La stazione si controlla tramite smartphone e pesa solo 7,6 kg: insomma, una soluzione d’emergenza adatta ad ogni avventura. Anche in questo caso ritroviamo la tecnologia A-Boost (la ricarica completa avviene in sole 1,5 ore), mentre il pratico display LCD anteriore offre tutti i dettagli importanti subito a vista.

