Ampace ANDES 1500 è la Power Station espandibile, smart e con luci LED (e c’è anche un regalo)

Questo mese Geekmall ha dato il benvenuto alle nuove Power Station targate Ampace: è ancora attiva l’offerta lancio dedicato al modello maggiore Ampace ANDES 1500, una soluzione capiente, in grado di alimentare tanti dispositivi insieme e dotata di funzionalità smart e delle pratiche luci LED. La stazione è in offerta lampo ma c’è anche un coupon per far scendere ulteriormente il prezzo ed è incluso perfino un gadget in regalo!

Ampace ANDES 1500 in offerta lancio su Geekmall: risparmia con flash sale, codice sconto e speaker Bluetooth in regalo

Crediti: Ampace

La Power Station Ampace ANDES 1500 è una soluzione pensata per i più esigenti: è utile a casa come supporto per la tua postazione o come fonte di energia di riserva in caso di interruzioni di corrente; è perfetta da portare in viaggio, da tenere comodamente nel bagagliaio dell’auto; è adatta a gite fuori porta e per accompagnati in campeggio. Il dispositivo è dotato di una batteria LFP da 1.462 Wh con un’efficienza energetica del 95% e una durata di 6.000 cicli, equivalenti ad almeno 16 anni di utilizzo quotidiano. Inoltre ANDES 1500 presenta un sistema avanzato di gestione della batteria con protezione da surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente, cortocircuito e sovraccarico.

La tecnologia A-Boost consente di raggiungere la piena capacità con una ricarica di appena 55 minuti (quando collegato direttamente alla rete elettrica); inoltre supporta la ricarica solare collegando in serie tre pannelli ricaricabili da 18V 200W (fino a una tensione totale di 60V) per una ricarica completa in 3-5 ore, oppure in 16 ore utilizzando un caricatore da auto da 96W.

Crediti: Ampace

Silenziosa (solo 30 dB di rumorosità) ed espandibile fino a fino a 2.924 Wh (collegando un pacco batteria aggiuntivo della stessa capacità, venduto separatamente), la Power Station è in grado di alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente. Inoltre è possibile controllarla da remoto l’app per smarphone; il sistema di illuminazione LED integrato presenta quattro modalità di utilizzo (luce LED, Ambient, SOS e Morse).

Ampace ANDES 1500 è in offerta lampo su Geekmall: riscattando il codice sconto “Andes1500” il prezzo scende a 799,9€ con tanto di spedizione gratis dall’Europa. La promozione durerà solo per pochi giorni ed include anche un regalo, ossia uno speaker Bluetooth Tronsmart T7 (del valore di 54€). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

