Niente Vega OS per le Fire TV di Amazon: in arrivo Fire OS con Android 14

Negli scorsi mesi sono circolati diversi rumor su Amazon stesse lavorando ad un nuovo sistema operativo per i suoi dispositivi, che avrebbe preso il nome di Vega OS. Le prime versioni di questo nuovo OS sono già arrivate sui dispositivi Echo, ma la stessa cosa potrebbe non succedere per la famiglia Fire TV. Stando alla documentazione ufficiale, infatti, Fire OS sta per ricevere un nuova versione di Android.

Nuovo versione di Fire OS all’orizzonte: sarà basata su Android 14

Crediti: Amazon

Fire OS è il sistema operativo basato su Android che alimenta le Fire TV, Fire TV Stick e Fire TV Cube di Amazon, con l’attuale versione Fire OS 8 basata su un vetusto Android 11. Il rallentamento dello sviluppo del software delle TV stick sembrava essere imputabile ad un passaggio a Vega OS, il nuovo sistema operativo per dispositivi IoT, ma a quanto pare Amazon sembra avere altri piani.

Nella documentazione di Fire OS, infatti, è comparsa una nuova versione del sistema operativo a cui non viene ancora applicato un nome o una versione, ma viene unicamente segnalato come AOSP 14 basato su Android 14. Amazon, quindi, potrebbe essere in procinto di lanciare una nuova versione dell’OS dedicato alla TV domestica, anche se al momento scarseggiano i dettagli su quelle che potrebbero essere le novità.

