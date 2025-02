Amazon chiude il suo Appstore per Android: ecco quando sarà disattivato

Da anni ormai una delle alternative più popolari al Google Play Store è sicuramente l’Appstore di Amazon, che spesso ha proposto numerose app e giochi in sconto, oltre a fornire un marketplace ai dispositivi orfani dei servizi di Big G. Purtroppo però, il colosso statunitense ha deciso di chiudere i battenti dello store, che non sarà più disponibile su Android a partire da questa estate.

Amazon Appstore chiude ad agosto: il marketplace dice addio ad Android

L’importanza di Amazon Appstore nel corso degli anni è stata fondamentale non solo per i possessori dei tablet Fire o per chi non poteva usufruire liberamente del Google Play Store, ma anche per chi ha sfruttato fino all’ultimo l’integrazione di Android su Windows 11. Anche gli Amazon Coins, una valuta utilizzata per acquistare app e giochi, verrà dismessa secondo quanto dichiarato dal colosso dell’e-commerce in un annuncio ufficiale.

“A partire dal 20 agosto 2025, non avrai più accesso all’Amazon Appstore sul tuo dispositivo Android. Interromperemo anche il programma Amazon Coins il 20 agosto 2025. A partire dal 20 febbraio 2025, gli Amazon Coins non sono più disponibili per l’acquisto.” si legge nella pagina ufficiale del supporto di Amazon.

Da oggi, quindi, gli Amazon Coins non sono più disponibili, mentre sarà possibile usufruire dello store fino alla fine di agosto 2025. Amazon Appstore, tuttavia, verrà rimosso unicamente da Android: i dispositivi Fire TV e Fire Tablet potranno continuare ad accedere al marketplace, scaricando app e giochi senza problemi.

