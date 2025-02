Amazon pronta alla rivoluzione AI: nuovi dispositivi Alexa+ in arrivo

Con la presentazione di Alexa+ è ufficialmente inizia l’era dell’intelligenza artificiale anche per la domotica di Amazon, ma gli aggiornamenti del software potrebbero non bastare: ci sarà bisogno anche di nuovi dispositivi. La conferma è arrivata proprio in questi giorni grazie ad una nuova intervista, dove il CEO della compagnia ha confermato che la nuove lineup di prodotti arriverà a breve.

La nuova lineup di Echo arriva in autunno, progettata per Alexa+

Crediti: Amazon

Ai microfoni di Bloomberg, l’attuale CEO di Amazon Andy Jassy ha annunciato che in autunno arriverà una nuove lineup di prodotti studiati per funzionare al meglio con Alexa+: “abbiamo una nuova gamma di dispositivi che arriveranno in autunno e sono bellissimi“. Molto probabilmente assisteremo ad un completo rinnovamento dei prodotti Echo, con la possibilità di vedere anche qualche dispositivo inedito da sfruttare al meglio con l’assistente AI.

Tuttavia, nonostante Jassy non abbia condiviso particolari dettagli suoi nuovi prodotti, è possibile che la compagnia voglia focalizzarsi principalmente sui dispositivi con smart display, ovvero gli Echo Show. A tale riguardo, infatti, Panos Panay di Amazon aveva già in precedenza dichiarato di credere molto negli schermi intelligenti, aggiungendo “penso che siano molto importanti“.

L’autunno, tuttavia, è ancora molto lontano: vedremo quindi se le uniche novità arriveranno in quel periodo oppure se anche l’estate ci riserverà qualche sorpresa.

