Alexa con AI, finalmente ci siamo: il lancio già a fine mese?

Tra i grandi assistenti virtuali che ancora non hanno effettuate l’upgrade con l’intelligenza artificiale compare un protagonista d’eccellenza, ma per fortuna l’attesa per l’arrivo dell’AI in Alexa potrebbe essere finalmente arrivata al termine. Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, infatti, Amazon avrebbe già invitato i giornalisti per un evento che vedrà l’assistente vocale come protagonista.

Amazon prepara un evento dedicato ad Alexa: l’AI sta finalmente arrivando

Crediti: Amazon

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale di Alexa è stato sicuramente tra i più travagliati visti fino ad ora: fin dalle prime indiscrezioni sull’integrazione dell’AI nel servizio di Amazon la situazione è sembrata sempre molto chiara: far convivere l’intelligenza artificiale e l’assistente non è di sicuro cosa facile. Gli stessi sviluppatori hanno ammesso le difficoltà che hanno portati ai ritardi, ma la situazione sarebbe finalmente arrivata ad un lieto fine.

Secondo quanto riportato da Reuters, Amazon ha invitato i giornalisti ad un evento che si terrà il prossimo 26 febbraio a New York e che vedrà Alexa protagonista, probabilmente anche con qualche nuovo Echo. L’occasione potrebbe essere ghiotta per presentare finalmente la nuova versione dell’assistente con AI, che sarà accompagnata probabilmente anche da un nuovo abbonamento da 5$ o 10$.

L’appuntamento, quindi, è fissato per la fine di febbraio e non vediamo l’ora di scoprire se Amazon riuscirà a proporre finalmente un’alternativa a Google Gemini e ChatGPT.

