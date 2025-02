Amazfit Bip 6 è il nuovo smartwatch economico pensato per ogni momento della giornata

Insieme al nuovo modello Active 2 è arrivata anche un’altra grande novità, stavolta dedicata a chi cerca uno smartwatch economico. Amazfit Bip 6 è stato annunciato a sorpresa e abbiamo avuto una ghiotta anticipazione di quello che possiamo aspettarci dalla prossima aggiunta alla serie (caratterizzata da sempre da un ottimo rapporto qualità/prezzo).

Amazfit Bip 6 quasi ufficiale: primi dettagli del prossimo smartwatch economico della serie (in arrivo in Italia)

Bip 5 – Crediti: Amazfit

Dotato di un display AMOLED da 1,97″ con colori brillanti, monitoraggio avanzato della salute e della frequenza cardiaca, programmi fitness basati sull’intelligenza artificiale, navigazione offline e un sistema completo di monitoraggio del sonno, Amazfit Bip 6 è progettato per supportare gli appassionati di fitness in ogni fase del loro percorso di benessere e per gli usi quotidiani più impegnativi. Il dispositivo è caratterizzato da una robusta scocca in lega di alluminio, resistenza all’acqua fino a 5 ATM e un’autonomia della batteria che arriva fino a due settimane. Sarà disponibile in quattro varianti di colore: Black, Charcoal, Stone e Red. Ecco le principali caratteristiche.

Design leggero in alluminio con display AMOLED – Il display AMOLED da 1,97″ è luminoso e leggibile con qualsiasi condizione di luce.

– Il display AMOLED da 1,97″ è luminoso e leggibile con qualsiasi condizione di luce. Monitoraggio preciso della frequenza cardiaca e del sonno grazie alla tecnologia BioTracker – Dotato del sensore di frequenza cardiaca BioTracker dual-light 5PD, Bip 6 fornisce misurazioni precise per la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, il monitoraggio dello stress, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e molto altro.

– Dotato del sensore di frequenza cardiaca BioTracker dual-light 5PD, Bip 6 fornisce misurazioni precise per la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, il monitoraggio dello stress, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e molto altro. Oltre 140 modalità di allenamento, incluse HYROX Race, Smart Strength Training e coaching AI personalizzato – Supporta più di 140 attività sportive e quotidiane. La funzione Smart Strength Training offre analisi dettagliate, come ad esempio, la suddivisione automatica degli esercizi muscolari, mentre la navigazione offline con percorso ad anello è ideale per gli amanti dell’outdoor.

– Supporta più di 140 attività sportive e quotidiane. La funzione Smart Strength Training offre analisi dettagliate, come ad esempio, la suddivisione automatica degli esercizi muscolari, mentre la navigazione offline con percorso ad anello è ideale per gli amanti dell’outdoor. Autonomia della batteria prolungata – Con una durata fino a due settimane e resistenza all’acqua di 5 ATM, è perfetto anche per gli stili di vita più attivi.

– Con una durata fino a due settimane e resistenza all’acqua di 5 ATM, è perfetto anche per gli stili di vita più attivi. Funzioni smart per la comodità quotidiana – Ricevere notifiche al polso per chiamate, messaggi, aggiornamenti dai social media, promemoria del calendario e altro ancora. È possibile, effettuare e rispondere alle chiamate, attivare la fotocamera (solo per iPhone) e la musica, sincronizzare le notifiche e molto altro, grazie alla connessione Bluetooth con lo smartphone. Inoltre, Zepp Flow consente il controllo vocale completo dell’orologio, permettendo di regolare le impostazioni, visualizzare i punteggi di prontezza e molto altro senza bisogno di toccare lo schermo o ricordare comandi specifici.

Il nuovo Amazfit Bip 6 arriverà in Italia prossimamente: al momento mancano ancora prezzo e data di uscita, quindi vi aggiorneremo non appena ci saranno novità.

